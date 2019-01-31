Ryabkov: ABD, bu hafta sonu INF'deki yükümlülüklerini durduracak

Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrea Thompson ile Çin'in başkentinde yaptıkları görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Ryabkov, ABD'nin INF kapsamındaki yükümlülüklerini durduracağı aşamaya gelindiğine dikkat çekti.
ABD tarafına Moskova'nın anlaşmanın korunmasından yana olduğunu bir kez daha anlattıklarını ancak karşılık bulamadıklarını belirten Ryabkov, Washington'un yıkıcı tutum sergilediğini, Rusya'ya şantajda bulunma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
THOMPSON: RUSLAR İHLALİ KABUL ETMİYOR
Thompson, "Ruslar, hala daha INF'yi ihlal ettiklerini kabul etmiyor" iddiasında bulundu.
GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI
8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.
POMPEO'NUN VERDİĞİ SÜRE 2 ŞUBAT'TA DOLUYOR
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti. Washington'un verdiği süre 2 Şubat'ta doluyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti.
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