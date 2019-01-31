Ryabkov: ABD, bu hafta sonu INF'deki yükümlülüklerini durduracak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Moskova'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiği öne sürülen 9M729 füzesinin imha edilmesi için verdiği sürenin bu hafta sonu dolacağını belirtti.

Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrea Thompson ile Çin'in başkentinde yaptıkları görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Ryabkov, ABD'nin INF kapsamındaki yükümlülüklerini durduracağı aşamaya gelindiğine dikkat çekti.

ABD'nin Rusya'ya verdiği ültimatomu 'anlaşmadan çıkma kararını kamufle etmeye yönelik bir oyun' olarak niteleyen ve yükümlülükleri durdurma kararının bu hafta sonu açıklanacağını söyleyen Ryabkov, ABD'nin INF'yi sona erdirecek kararı çok uzun önce aldığının altını çizdi.

ABD tarafına Moskova'nın anlaşmanın korunmasından yana olduğunu bir kez daha anlattıklarını ancak karşılık bulamadıklarını belirten Ryabkov, Washington'un yıkıcı tutum sergilediğini, Rusya'ya şantajda bulunma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

THOMPSON: RUSLAR İHLALİ KABUL ETMİYOR

© REUTERS / Arnd Wiegmann Stoltenberg: Rus diplomatlarla yapılan görüşmede INF'yle ilgili ihtilaf ortadan kaldırılamadı

Bu arada Thompson, Pekin'deki görüşmelerde ilerleme sağlanmaması üzerine Washington'un muhtemelen INF'deki yükümlülüklerini askıya aldığını duyuracağını söyledi.

Thompson, "Ruslar, hala daha INF'yi ihlal ettiklerini kabul etmiyor" iddiasında bulundu.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

© AP Photo / Christof Stache Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger: INF Antlaşması’nı kurtarma umudumu kaybettim

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

POMPEO'NUN VERDİĞİ SÜRE 2 ŞUBAT'TA DOLUYOR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti. Washington'un verdiği süre 2 Şubat'ta doluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti.