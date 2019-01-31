Kosaçev: Avrupa Parlamentosu'nun kararı, Guaido'yu Batı'nın kuklası haline getirdi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ABD ve müttefiklerinin 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdığı Juan Guaido için bu yönde bir karar almasını eleştiren Rus senatör Kosaçev, Batı'nın Guaido'yu kuklası haline getirdiğini belirtti.

AP'nin kararını Sputnik'e değerlendiren Kosaçev, söz konusu kararın Guaido'yu bir muhalif veya Venezüella'daki siyasi güçlerin temsilcisi yapmadığını, aksine Batı'nın kuklasına dönüştürdüğünü ifade etti.

Kararı Venezüella'nın iç işlerine doğrudan müdahale olarak niteleyen Kosaçev, AP'nin demokrasiyi veya insan haklarını desteklemek için değil, yalnızca bu ülkenin iç ve dış politikasını dış güçlerin çıkarına olacak şekilde değiştirmek amacıyla Caracas üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

'AVRUPALI SİYASETÇİLER KENDİLERİNİ DAYATIYOR'

Rus senatör, Avrupalı siyasetçilerin Devlet Başkanı Maduro'ya seçim kararı alması için 8 günlük ültimatom vererek diğer ülkelerin siyasi gerçeklerine saygı duymadığının, kendi görüşünü ve kendilerine uygun siyasetçiyi dayattığının altını çizdi.

AP'deki oylama sonucunda, 'Guaido'yu Venezüella Anayasası'nın 233. maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan' tasarı 104'e karşı 439 oyla kabul edilmişti