Rus Çarı II. Nikolay’ın ailesine ait yeni fotoğraflar bulundu

Rusya’nın güneybatısındaki Yessentuki kentinde son Rus Çarı II. Nikolay’ın ailesine ait şimdiye kadar yayınlanmayan fotoğrafların yer aldığı gizlenmiş bir zarfın bulundu.

Stavropol Bölgesi Turizm ve Sağlık Tesisleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yessentuki kentinde Federal Hazine Bölge Müdürlüğü binasının çatısında yapılan onarım çalışmaları sırasında işçilerin, içinde eski fotoğrafların bulunduğu bir zarfa rastladıkları kaydedildi.

Açıklamada, Son Rus Çarı II. Nikolay'ın ailesine ait sıra dışı fotoğrafların yer aldığı zarfın eski bir kirişin altına saklandığı ve 100 yıl boyunca orada kaldığı ifade edildi.

Şimdiye kadar hiç birinin yayınlanmadığı belirlenen fotoğrafların çoğunda çocuklarıyla birlikte II. Nikolay'ın ve koruma birliğinde görevli askerler yer alıyor.

Açıklamaya göre yerel tarih uzmanı Roman Nutrihin, fotoğrafların 1907 yılında Çarın ailesinin korumasını üstlenen birlikte görev yapan Anatoliy Fedyuşkin'e ait olduğunu belirledi.