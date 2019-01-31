Rusya-Azerbaycan-Türkiye üçlü ittifakının geleceği Moskova’da ele alındı

Yapılan görüşmelerin sonuçlarını değerlendiren Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, konunun şu anki özel önemine vurgu yaptı.

Savelyev, "Şu anda Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler, malum trajik olay sonrasında soğumadan önceki döneme göre bile daha aktif gelişiyor. Rusya ile Azerbaycan arasındaysa geçen yıl, tüm göstergeler bakımından tarihi bir zirve oluştu. Ankara-Bakü ilişkilerini değerlendirecek olursak, ortak sınır, birbirine yakın dil ve kültür ülke halklarını iki kardeş halk olarak yakınlaştırdı. Ayrıca Azerbaycan'ın bağımsız bir ülke olarak 25 yıldır hem Rusya, hem de Türkiye ile mükemmel ilişkiler sürdürerek çok vektörlü bir dış politikayı başarıyla yürüttüğünü de belirtmek gerekir" dedi ve şöyle devam etti:

"Modern dünyada üçlü ittifakların oldukça etkili bir şekilde geliştiklerini dikkate almak önemli. Örneğin Suriye krizinin çözümünde Rusya-Türkiye-İran üçlüsü kilit öneme sahip. Rusya-Türkiye-Azerbaycan üçlüsünde, uluslararası ilişkilerin özellikle tüm boyutlarıyla ele alınmadsı ve siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal seviyeler gibi tüm seviyelerde uygulanması açısından muazzam perspektifler gördüğümü belirtmek isterim. Mevcut dünya durumunda bu son derece önemli. Moskova-Bakü-Ankara üçlüsü, katılımcı ülkelerden her birine, ulusal çıkarlarını daha emin bir şekilde savunma imkânı tanıyacak ek bir bölgesel karkas kazandıracak".



Çeviren: Erkan Kurtuluş