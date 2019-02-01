Putin: Kiev, din işlerine kaba bir şekilde müdahale ediyor

Ukrayna'nın din işlerine kaba şekilde müdahale ettiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın böyle bir adım atmayacağını ancak inananların haklarını koruyacağını söyledi.

© Fotoğraf : Twitter Ukrayna'daki yeni Ortodoks Kilisesi ilk ayinini yaptı

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in göreve başlayışının 10. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Putin, "Ukrayna'da inançla alakası olmayan, spekülasyona ve politizme dayalı bir proje gerçekleştiriliyor. Fener Rum Patrikhanesi'nin de buna dahil edilmesi çok üzücü. Dini yaşama fiilen müdahale ediliyor. Bu süreci başlatanlar, geçen yüzyılda inananları kiliselerden kovan, din adamlarını zehirleyen ve sorgulayan ateistlerinden çok şey öğrenmişe benziyor" dedi.

Rusya hükümeti olarak kilise işlerine müdahaleyi kesinlikle kabul edilemez bulduklarını, Ukrayna'daki de dahil kilisenin bağımsızlığına saygı gösterdiklerini ve göstereceklerini kaydeden Putin, tepki gösterme ve dini özgürlük de dahil insan haklarını koruma hakkınıysa saklı tuttuklarını ifade etti.