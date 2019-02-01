Rusya: Rus tahılı taşıyan gemiler Türk boğazlarında sorun yaşamıyor

Bloomberg, geçtiğimiz hafta, Tribeca Shipping liman operatörüne dayandırdığı haberinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 2014'ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğunun görüldüğünü bildirmişti. Neden olarak Türkiye'nin Eylül 2018'de getirdiği yeni geçiş kuralları gösterilmişti.

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, "Bu durum, öncelikle kötü hava koşullarıyla ilgili. Bu da İstanbul Boğazı için normal bir durum. Petrol tankerlerinin geçişinde yaşanan zorluklar ayrıca tehlikeli yüklerin geçişiyle ilgili uygulanan özel kurallardan kaynaklanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Rus tahılı taşıyan gemilere yönelik büyük sıra ve gecikmelerin gözlemlenmediği piyasa katılımcıları tarafından Tarım Bakanlığı'mıza teyit edildi" diye kaydedildi.