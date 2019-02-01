Ukrayna’da 'Rusya’nın derinliklerini vurabilecek yetenekte silah üretilmesi' çağrısı yapıldı

Ukrayna Ordu, Dönüşüm ve Silahsızlanma Merkezi Müdür Yardımcısı Mihail Samus, Apostrof Gazetesine yazdığı makalede, Azak-Karadeniz havzasındaki durumun Ukrayna için olumsuz olduğunu ve bu nedenle Kiev’in ‘Rusya topraklarının derinliklerini vurabilecek’ yetenekte silah geliştirerek güç dengesini kendi lehine değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Karadeniz ve Azak Deniz'ine tamamen hükmettiğini, ne NATO ne de Ukrayna'nın bunu engelleyebilecek durumda olmadıklarına vurgu yapan Samus, Batı ülkelerinin Kasım ayında Rusya sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Ukrayna askerleriyle ilgili verdiği tepkinin, Batı'nın çatışmayı dondurmak için çaba harcamaya hazır olmadığını gösterdiğini kaydetti.

'UKRAYNA İÇİN ÇIKIŞ YOLU SAVUNMA KABİLİYETİNİN GELİŞTİRİLMESİ'

Samus, "Ukrayna için çıkış yolu açık: Ukrayna donanması ve füze kabiliyeti ile ordunun hava savunma ve füze savunma kabiliyetinin geliştirilmesi. Tek çıkar yol budur. Şahsen, 25 Kasım'daki saldırganlık eyleminden sonra, uluslararası toplumun bize yardım edeceği konusunda hiçbir beklentim yok. Ukrayna'nın acil olarak deniz gücünü artırması, yani Karadeniz'deki kuvvet dengesini değiştirmesi gerekiyor. NATO'nun Romanya'da da kendi deniz kuvvetlerini oluşturmaya başlamasına yardımcı olmasını teşvik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'CAYDIRICI SİLAHLAR DA GELİŞTİRMELİYİZ'

Kiev'in Rusya'yı Ukrayna'ya karşı güçlü füze imkanlarını kullanma arzusundan caydırmak için, hava savunma ve füze savunma sistemleri geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Samus, "Aynı zamanda, Rusya topraklarının derinliklerini vurabilecek ‘Neptün' türü kendi caydırıcı silahlarını geliştirmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Neptün, kara ve deniz üstü hedeflerine isabet yeteneğine sahip 280 kilometre menzilli, Ukrayna menşeli ilk seyir füzesidir.