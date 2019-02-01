Ryabkov: Güvenliğimiz sağlanmış durumda, planlarımızı ABD’nin adımlarından bağımsız olarak yapıyoruz

Ryabkov " Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşmasında söyledikleri, güvenliğimiz konusunda adımlar attığımızı gösteriyor. Güçlerimiz ve geliştirdiğimiz teçhizatlar ABD'nin gelecekte atabileceği adımlardan bağımsız olarak güvenliğimizi her koşulda garantiliyor" dedi.
Putin'in de geliştirilen teçhizatların ABD'nin INF'den çıkma kararına karşı bir cevap olduğunu birçok kez belirttiğini hatırlatan Ryabkov "Hipersonik silahlarımız, çeşitli hava savunma sitemlerimiz, geliştirmekte olduğumuz yeni füzemiz, başarılı şekilde test ettiğimiz Avangard, Kinjal ve diğerleri… Tüm bunlar ABD ya da herhangi bir yerden gelecek potansiyel tehdidi etkisiz kılıyor" ifadelerini kullandı.
INF'nin korunması için Washington'ı ikna etmeye çalışacaklarını vurgulayan Ryabkov, ABD'nin yeni START anlaşmasının akıbetinin de aynı olmasından endişe duyduklarını ifade etti.
Ryabkov, anlaşmalar konusunda Washington'la diyalog kurmaya çalıştıklarını ancak karşı tarafın buna hazır olmadığını kaydetti.
‘SİLAH YARIŞI İLE RUSYA EKONOMİK OLARAK YIPRATILMAK İSTENİYOR'
‘AVRUPA'YA 48 FÜZE KONUŞLANDIRILABİLİR'
Ryabkov, ABD'nin Avrupa'ya etki alanı Rusya'nın orta kısımlarını kapsayan 48 kruz füzesi konuşlandırabileceğini de belirterek "Böyle bir tehlikeyi gözardı edemeyiz" dedi.
Ryabkov, ‘en kötü senaryo dahilinde' 24 Tomahawk füzesinin Romanya'ya konuşlandırılma ihtimali bulunduğunu kaydetti.
Ryabkov, Rusya'nın INF'yi ihlal etmediğini, anlaşmadan çekilmeleri için de bir neden olmadığını da ifade etti.
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