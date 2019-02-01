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13:16 01 Şubat 2019
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

    Ryabkov: Güvenliğimiz sağlanmış durumda, planlarımızı ABD’nin adımlarından bağımsız olarak yapıyoruz

    © Sputnik / Michael Voskresenskiy
    Rusya
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    Washington’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çıkma kararıyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın güvenliğini ABD’nin adımlarından bağımsız olarak planladığını, her durum için güvenliğin sağlanmış olduğunu ifade etti.

    Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev
    © Sputnik / Alexander Shalgina
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    Ryabkov, Rossiya 24 televizyonuna verdiği röportajda ABD'nin 2 Şubat'ta INF'den çekilme planıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

    Ryabkov " Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşmasında söyledikleri, güvenliğimiz konusunda adımlar attığımızı gösteriyor. Güçlerimiz ve geliştirdiğimiz teçhizatlar ABD'nin gelecekte atabileceği adımlardan bağımsız olarak güvenliğimizi her koşulda garantiliyor" dedi.

    Putin'in de geliştirilen teçhizatların ABD'nin INF'den çıkma kararına karşı bir cevap olduğunu birçok kez belirttiğini hatırlatan Ryabkov "Hipersonik silahlarımız, çeşitli hava savunma sitemlerimiz, geliştirmekte olduğumuz yeni füzemiz, başarılı şekilde test ettiğimiz Avangard, Kinjal ve diğerleri… Tüm bunlar ABD ya da herhangi bir yerden gelecek potansiyel tehdidi etkisiz kılıyor" ifadelerini kullandı.

    Sergey Ryabkov
    Sputnik
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    ABD'nin INF'den çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Ryabkov "ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Moskova'dayken belirttiği yoldan geri dönüş olmayacak. Bu oyun oynanıyor, ABD'liler anlaşmadan eninde sonunda çekilecek" dedi.

    INF'nin korunması için Washington'ı ikna etmeye çalışacaklarını vurgulayan Ryabkov, ABD'nin yeni START anlaşmasının akıbetinin de aynı olmasından endişe duyduklarını ifade etti.

    Ryabkov, anlaşmalar konusunda Washington'la diyalog kurmaya çalıştıklarını ancak karşı tarafın buna hazır olmadığını kaydetti.

    ‘SİLAH YARIŞI İLE RUSYA EKONOMİK OLARAK YIPRATILMAK İSTENİYOR'

    Güney Çin Denizi, ABD ile Çin arasında potansiyel çatışma riski taşıyan bir bölge. ABD, bölgede askeri ekipman bulundurma kabiliyetine sahip bir dizi yapay adacık inşa eden Çin'in faaliyetlerinin stratejik su yollarındaki seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini savunuyor. Pekin ise adalarının yakınlarında ABD'ye ait savaş gemilerinin seyrüfsefer serbestisi operasyonları yapmasını düzenli olarak protesto ediyor
    © REUTERS /
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    "Hiçbir zaman silah yarışını başlatan ve gerginliği arttıran taraf olmayacağız. Rusya'nın kesinlikle kimseyi tehdit etmeyeceğini biliyorum" diyen Ryabkov, ABD'nin yeni bir silah yarışı üzerinden Rusya'yı ekonomik olarak yıpratmaya çalıştığını belirtti.

    ‘AVRUPA'YA 48 FÜZE KONUŞLANDIRILABİLİR'

    Ryabkov, ABD'nin Avrupa'ya etki alanı Rusya'nın orta kısımlarını kapsayan 48 kruz füzesi konuşlandırabileceğini de belirterek "Böyle bir tehlikeyi gözardı edemeyiz" dedi.

    Ryabkov, ‘en kötü senaryo dahilinde' 24 Tomahawk füzesinin Romanya'ya konuşlandırılma ihtimali bulunduğunu kaydetti.

    Ryabkov, Rusya'nın INF'yi ihlal etmediğini, anlaşmadan çekilmeleri için de bir neden olmadığını da ifade etti.

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    Etiketler:
    Kinjal, Avangard, INF, Rossiya 24, Sergey Ryabkov, Vladimir Putin, ABD, Rusya
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