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16:24 01 Şubat 2019
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    Dmitriy Peskov

    Peskov: Rusya'nın Venezüella'daki tek partneri Maduro ve hükümeti

    © AFP 2018 / Alexander Nemenov
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yönetiminin Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanımadığını, Moskova'nın tek partnerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti olduğunu belirtti. Peskov, ABD'nin INF'den çıkış prosedürünü birkaç gün içinde başlatacağından emin olduklarını söyledi.

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    Peskov, "Guaido meclis başkanı. Onu devlet başkanı olarak görmüyoruz, bu statüsünü tanımıyoruz. Venezüella'da devletin başı Maduro'dur. Rusya'nın partneri Maduro ve hükümetidir" dedi.

    Peskov, ülkede yaşanan siyasi gelişmelerden bağımsız olarak Rusya ve Venezüella arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin devam edeceğini umduklarını ifade etti.

    'GUAİDO'NUN MESAJI KREMLİN'E HENÜZ ULAŞMADI'

    Peskov'a Guaido'nun Rusya ve Çin'e gönderdiği ve Venezüella'da iktidar değişikliğinin Rusya ile Çin'in menfaatine olacağının savunduğu mesaj soruldu.

    Böyle bir mektubun Kremlin'e ulaşmadığını belirten Peskov, gelmesi halinde mektubun içeriğini görmeye hazır olduklarını ifade etti.

    'VENEZÜELLA ALTIN SATIŞI KONUSUNDA EGEMEN HAKKA SAHİP'

    Venezüella'nın altın rezervlerinin bir kısmını Rusya'ya satmak istediği iddialarını yanıtlayan Peskov, iki ülke arasında bu yönde bir görüşme yapıldığı bilgisine sahip olmadığını kaydetti.

    Peskov, Rusya'nın Venezüella'nın rezervlerindeki altınların satışıyla bir ilişkisi olmadığını, Caracas yönetiminin altınlarıyla ilgili her türlü işlemi yapma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

    'ABD ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE INF'DEN ÇIKIŞ PROSEDÜRÜNÜ BAŞLATACAK'

    ABD-Rusya bayrakları
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rusya ile ABD, Cenevre'de INF'nin geleceğini konuştu
    Bu arada Peskov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkış prosedürünü önümüzdeki günlerde başlatacağından emin olduklarını söyledi.

    ABD'nin INF'ye uyum sağlaması için Rusya'ya verdiği sürenin sonunun yaklaşması nedeniyle konuyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "ABD'nin hiçbir argümanı duymak istememesi, esaslı müzakereler yapmak istememesi, INF'den çıkış kararının çok uzun süre önce alındığını gösteriyor. INF'den çıkış prosedürünün önümüzdeki günlerde başlatılacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

    Peskov, bununla ilgili bildirimin Rus tarafına yarın iletilebileceğini belirtti.

    GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

    8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

    Rusya lideri Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin: ABD orta menzilli füzeler üretirse, biz de aynısını yaparız
    500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

    POMPEO'NUN VERDİĞİ SÜRE 2 ŞUBAT'TA DOLUYOR

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti. Washington'un verdiği süre 2 Şubat'ta doluyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti

    Etiketler:
    açıklama, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Nicolas Maduro, Juan Guaido, Dmitriy Peskov, ABD, Venezüella, Rusya
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