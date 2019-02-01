Peskov: Rusya'nın Venezüella'daki tek partneri Maduro ve hükümeti

Peskov, ülkede yaşanan siyasi gelişmelerden bağımsız olarak Rusya ve Venezüella arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin devam edeceğini umduklarını ifade etti.
'GUAİDO'NUN MESAJI KREMLİN'E HENÜZ ULAŞMADI'
Peskov'a Guaido'nun Rusya ve Çin'e gönderdiği ve Venezüella'da iktidar değişikliğinin Rusya ile Çin'in menfaatine olacağının savunduğu mesaj soruldu.
Böyle bir mektubun Kremlin'e ulaşmadığını belirten Peskov, gelmesi halinde mektubun içeriğini görmeye hazır olduklarını ifade etti.
'VENEZÜELLA ALTIN SATIŞI KONUSUNDA EGEMEN HAKKA SAHİP'
Venezüella'nın altın rezervlerinin bir kısmını Rusya'ya satmak istediği iddialarını yanıtlayan Peskov, iki ülke arasında bu yönde bir görüşme yapıldığı bilgisine sahip olmadığını kaydetti.
Peskov, Rusya'nın Venezüella'nın rezervlerindeki altınların satışıyla bir ilişkisi olmadığını, Caracas yönetiminin altınlarıyla ilgili her türlü işlemi yapma hakkına sahip olduğunu vurguladı.
'ABD ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE INF'DEN ÇIKIŞ PROSEDÜRÜNÜ BAŞLATACAK'
ABD'nin INF'ye uyum sağlaması için Rusya'ya verdiği sürenin sonunun yaklaşması nedeniyle konuyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "ABD'nin hiçbir argümanı duymak istememesi, esaslı müzakereler yapmak istememesi, INF'den çıkış kararının çok uzun süre önce alındığını gösteriyor. INF'den çıkış prosedürünün önümüzdeki günlerde başlatılacağından eminiz" ifadelerini kullandı.
Peskov, bununla ilgili bildirimin Rus tarafına yarın iletilebileceğini belirtti.
GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI
8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.
POMPEO'NUN VERDİĞİ SÜRE 2 ŞUBAT'TA DOLUYOR
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti. Washington'un verdiği süre 2 Şubat'ta doluyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti
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