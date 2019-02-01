Putin'in temsilcisi Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ankara'da Suriye anayasa komitesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrentyev ve Verşinin'in yer aldığı Rusya hükümetler arası heyeti, Önal başkanlığındaki Türk heyetiyle Suriye anayasa komitesinin en kısa sürede çalışmalarına başlamasına ilişkin konuyu ele aldı.
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Açıklamada, "Suriye'deki mevcut durum ve çözüm sürecinin önemli bir aşaması olan anayasa komitesinin en kısa sürede kurulması görevi de dahil siyasi süreci teşvik etmeye yönelik tedbirler hakkında fikir alışverişi yapıldı" dendi.
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