Rus senatör Klintseviç: INF'yi tek taraflı olarak uygulamayacağız, ABD'ye mutlaka yanıt vereceğiz

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndaki (INF) yükümlülüklerini yarından itibaren askıya alacağını duyurmasını yorumlayan Rus senatör Frants Klintseviç, Rusya'nın anlaşmayı tek taraflı olarak uygulamayacağını ve mutlaka yanıt vereceğini vurguladı.

Rus basınına konuşan Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde, elbette Rusya'nın bunu tek taraflı olarak uygulaması söz konusu olamaz. Rusya'yı ekonomik anlamda tüketme politikası izleyen ABD'liler ne kadar istese de silahlanma yarışına girmeden Washington'un bu adımına mutlaka yanıt vereceğiz" dedi.