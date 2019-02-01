Gizemli Dyatlov Geçidi vakası ile ilgili yeniden soruşturma başlatıldı

Rusya Başsavcılığı Sözcüsü Aleksandr Kurennoy, Ural Dağları'nda 1 veya 2 Şubat 1959 gecesinde 9 dağcının esrarengiz biçimde öldüğü ve Dyatlov Geçidi vakası olarak bilinen olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldığını söyledi.

Rusya Başsavcılığı Sözcüsü Aleksandr Kurennoy, Dyatlov Geçidi vakası olarak bilinen gizemli olayla ilgili, ölen dağcıların ailelerinin talebi üzerine soruşturmaya yeniden başlamanmasına karar verildiğini ifade etti. Kurennoy'a göre, soruşturmacılar kamuoyu ve basının da olaya ilişkin ilgisini dikkate aldı.

Kurennoy "Sverdlovsk Bölge Savcılığı ofisinden çalışanlar 10-20 Mart tarihlerinde jeodezi uzmanları ve Acil Durumlar Bakanlığı görevlileri ile birlikte olay yerine gidecek" dedi.

Olayın savcılar tarafından inceleneceğini belirten Kurennoy, halihazırla konuyla ilgili hazırlık yapıldığını, 400 sayfadan fazla sayfayı incelediğini kaydetti.

Ural Dağları'ndaki Otorten tepesine çıkmak isteyen 9 dağcı, 23 Ocak 1959'da yola çıkmış ve bugün grubun lideri olan İgor Dyatlov'un adıyla bilinen Holat Syakhl (Dyatlov Geçidi) bölgesinde —30 derece havada kamp yapmıştı. 12 Şubat'ta evlerine dönmesi planlanan ancak haber alınamayan grup için ay sonunda aramalar başlatılmıştı. İlk incelemelerde içeriden bıçakla kesilmiş bir çadır bulunmuştu, ancak içinde kimse yoktu. Daha sonra iki kişinin cesedi 1 buçuk kilometre ötede iç çamaşırlarıyla, Dyatlov'un cesedi 300 metre ötede, bir diğer dağcı 330 metre ötede yalınayak bulunmuştu. 180 metre uzaklıkta da bir başka dağcının cesedi vardı. Grubun geri kalanının cesedi kar eridiğinde ortaya çıkarılabilmişti. Yapılan incelemelerde cesetlerden ikisinin kafatasında, diğer ikisinin kaburgalarında kırıklar bulunduğu; bir dağcınının dudağı, dili ve gözlerinin olmadığı tespit edilmişti.

O tarihten bu yana sırrı çözülemeyen cinayetle ilgili ajanlardan gizli bir silah denemesine kadar birçok şey sorumlu tutulmuştu. Nitekim bazı dağcıların giysilerinde yüksek düzeyde radyasyon saptanmış, bazılarının el ve yüzlerinde de yanıklar görülmüştü. Dağcıların ölümünde paranormal aktivitelerin etkisi olduğundan dahi şüphelenilmişti. Geçmişte yapılan soruşturmalarda ise olayın doğal afet kaynaklı olduğu kaydedilmişti.