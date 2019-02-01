ABD, BAE'yi uydularının Rus uydusuyla çarpışma riski var iddiasıyla kandırdı

Rapora göre, Mayıs 2018'de BAE, Arap uydusu YahSat-1B'nin Rus cihazı Luch'la tehlikeli şekilde yakınlaştıkları şeklinde bilgi aldı. ABD'liler cihazların 140 metreden 9.65 kilometre mesafeye kadar yan yana uçtuklarını iddia etti.
Sonuç olarak YahSat-1B bir kaçış manevrası yapmak zorunda kaldı. Ancak, Rus tehlikeli durum uyarı sisteminden gelen veriler, uyduların gerçekte birbirine 40 km'den fazla yaklaşmadığını gösterdi.
Arap askeri ve sivil iletişim uydusu YahSat-1B, 2012 yılının Nisan ayında, Rus röle cihazı Luch ise Eylül 2014'te yörüngeye girdi.
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