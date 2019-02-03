Rusya: ABD yasaklı füzeleri üretmek için 2 yıldır hazırlık yapıyordu

© Sputnik / Sergei Mamontov Putin: INF Anlaşması'nı askıya alıyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Amerikan silah şirketi Raytheon'un Arizona Eyaleti'nin Tucson şehrindeki fabrikasında, 2017 Haziran ayında, kısa ve orta menzilli füzeler için üretim kapasitelerinin genişletilmesi ve modernizasyonu programı başlatıldı. Bu fabrikanın alanı son 2 yılda, yüzde 44 oranda, 55 binden 79 bin metrekareye kadar genişletildi, personel sayısı da neredeyse 2 kat artırıldı.

Ayrıca 2017'inin Kasım ayında, fabrikadaki kapasitelerin artırılmasıyla neredeyse eş zamanlı olarak ABD Kongresi'nin, "orta menzilli füzenin geliştirilmesi" amacıyla Pentagon'a 58 milyon dolarlık verdiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Fabrikada yapılan çalışmaların niteliği ile süresi, ABD iradesinin INF'den çıkma kararını, Rusya'ya yönelik asılsız suçlamaları açıklamadan 2 yıl önce aldığını gösteriyor" diye vurguladı.