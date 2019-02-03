'Rus Poseidon insansız denizaltı aracının özellikleri onu karşı koyulmaz yapıyor'

Rus basınına konuşan kaynak, "Poseidon, hedefine doğru ilerlerken sahip olduğu tamamen bağımsız özerk idare sistemi sayesinde muhtemel bir düşmana ait tüm denizaltısavarları ve diğer koruma sistemlerini aşabilir" dedi.
Poseidon'un seyir derinliğinin 1 kilometreyi aşabileceğini kaydeden kaynak, "Yeni teknik çözümler, aracın hızının 200 km/s'ye kadar çıkmasını sağlayacak. Tüm entelektüel ve seyir özellikleri bir araya toplandığında Poseidon karşı koyulmaz olacak ve hedef imha garantisi sunacak" ifadelerini kullandı.
Putin, dün yaptığı açıklamada Poseidon'un temel test aşamasının sona erdiğini duyurmuştu.
Kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip eşsiz denizaltı aracının güzergahı tespit edilemiyor.
Rusya Genelkurmay Başkanı Danışmanı İgor Kasatonov, nükleer motora sahip Poseidon'un deniz seviyesinin çok altına inebildiğini, yüksek hıza ulaşabildiğini ve güzergahının öngörülemez olduğunu vurgulamıştı.
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