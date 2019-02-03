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15:49 03 Şubat 2019
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    Rusya- Denizaltı

    'Rus Poseidon insansız denizaltı aracının özellikleri onu karşı koyulmaz yapıyor'

    Sputnik
    Rusya
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    Rusya'nın geliştirdiği Poseidon insansız denizaltı aracının muhtemel bir düşmanın her türlü koruma sistemini aşabileceği ve seyir özellikleri dikkate alındığında bunun Poseidon'u karşı koyulmaz yaptığı belirtildi.

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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün temel test aşamasının tamamlandığını duyurduğu Poseidon insansız denizaltı aracının potansiyelini Rusya Savunma Sanayisi Kompleksi'nden bir kaynak değerlendirdi.

    Rus basınına konuşan kaynak, "Poseidon, hedefine doğru ilerlerken sahip olduğu tamamen bağımsız özerk idare sistemi sayesinde muhtemel bir düşmana ait tüm denizaltısavarları ve diğer koruma sistemlerini aşabilir" dedi.

    Poseidon'un seyir derinliğinin 1 kilometreyi aşabileceğini kaydeden kaynak, "Yeni teknik çözümler, aracın hızının 200 km/s'ye kadar çıkmasını sağlayacak. Tüm entelektüel ve seyir özellikleri bir araya toplandığında Poseidon karşı koyulmaz olacak ve hedef imha garantisi sunacak" ifadelerini kullandı.

    Putin, dün yaptığı açıklamada Poseidon'un temel test aşamasının sona erdiğini duyurmuştu.

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    Rus lider, söz konusu insansız denizaltı aracından ilk olarak 31 Mart 2018'de henüz adı belli değilken söz etmişti. Federal Meclis konuşmasında Rus lider, nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir insansız denizaltı aracı test ettiklerini paylaşmıştı. Yeni aracın dünyadaki tüm gemilerin göstergelerinin ulaşabileceğinden katlarca hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini de ekleyen Putin, "Bu, fantastik bir şey" demişti.

    Kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip eşsiz denizaltı aracının güzergahı tespit edilemiyor.

    Rusya Genelkurmay Başkanı Danışmanı İgor Kasatonov, nükleer motora sahip Poseidon'un deniz seviyesinin çok altına inebildiğini, yüksek hıza ulaşabildiğini ve güzergahının öngörülemez olduğunu vurgulamıştı.

    Etiketler:
    nükleer, denizaltı, Poseidon, Rusya Savunma Sanayisi Kompleksi, İgor Kasatonov, Vladimir Putin, Rusya
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