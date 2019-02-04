Lavrov: ABD'nin INF'den çekilmesi nedeniyle yeni Soğuk Savaş yaşanmayacak

© AP Photo / Susan Walsh Trump'tan INF açıklaması: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum

Bişkek'teki Kırgız-Rus Slav Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Lavrov, "Soğuk Savaş yaşanmasının söz konusu olacağını sanmıyorum. Yeni bir dönem başladı ve bu dönemde ABD, tüm silah kontrol sistemini, stratejik saldırı silahlarını kısıtlama sistemini ortadan kaldırma politikası izliyor. Bu üzüntü verici" dedi.

'SİLAHLANMA YARIŞINA GİRME NİYETİNDE DEĞİLİZ'

Lavrov, silahlanma yarışına girme amacında olmadıklarını ve ABD'nin INF'den çekilmesinden kaynaklanan tehditlere askeri ve teknik araçlarla karşı koyacaklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Soğuk Savaş döneminin karakteristik özelliklerinden biri olan silahlanma yarışına girme amacımız yok, Devlet Başkanı (Vladimir Putin), bunu çok açık bir şekilde belirtti. ABD'nin INF'den çekilmesinden kaynaklanan tehditlere askeri ve teknik araçlarla mutlaka yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD, Rus 9M729 füzesinin anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek 2 Şubat itibarıyla INF'den çekilme prosedürünü başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Washington'a yanıt olarak anlaşmayı askıya aldıklarını açıklamıştı.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

© Sputnik / Sergei Mamontov Putin: INF Anlaşması'nı askıya alıyoruz

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.