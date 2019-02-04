Venezüella’da 'demokrasi' mücadelesi veren Lima Grubu’ndan 'basın özgürlüğü' dersi: Sputnik toplantıya alınmadı

Lima Grubu, büyük kısmı Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıyan Kanada dahil 14 ülkeden oluşuyor.
Mektupta, akreditasyon başvurusunun neden reddedildiği bildirilmezken Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Richard Walker, Sputnik'in Kanada Dışişleri Bakanlığı'na yönelik yeterince nazik olmadığı için akreditasyon alamadığını söyledi.
Walker, ajansa yazdığı mektupta, "Sputnik, geçmişte, Bakan Freeland'a karşı nazik değildi" diye yazdı. Kanadalı diplomat başka ayrıntı vermedi.
RIA Novosti muhabirine neden akreditasyon verilmediği sorusu ise yanıtsız kaldı.
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