Venezüella’da 'demokrasi' mücadelesi veren Lima Grubu’ndan 'basın özgürlüğü' dersi: Sputnik toplantıya alınmadı

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) medya grubunda yer alan Sputnik ve RIA Novosti haber ajanslarının, bugün Ottawa'da yapılacak ve Venezüella'daki durumun ele alınacağı Lima Grubu'na akreditasyon başvurusunu reddetti.

Lima Grubu, büyük kısmı Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıyan Kanada dahil 14 ülkeden oluşuyor.

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Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın mektubunda, "Lima Grubu'nun Ottawa'daki 10. Bakanlar Toplantısı'na olan ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu mektupla, medya olarak akredite olmadığınızı bildiriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Mektupta, akreditasyon başvurusunun neden reddedildiği bildirilmezken Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Richard Walker, Sputnik'in Kanada Dışişleri Bakanlığı'na yönelik yeterince nazik olmadığı için akreditasyon alamadığını söyledi.

Walker, ajansa yazdığı mektupta, "Sputnik, geçmişte, Bakan Freeland'a karşı nazik değildi" diye yazdı. Kanadalı diplomat başka ayrıntı vermedi.

RIA Novosti muhabirine neden akreditasyon verilmediği sorusu ise yanıtsız kaldı.