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    Türkiye Suriye Sınırı

    Rus vekil: Türkiye ve Suriye arasındaki işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz

    © AFP 2018 / ILYAS AKENGIN
    Rusya
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    Maksim Durnev
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ve Suriye'nin istihbarat örgütleri arasında 'alt düzeyde' temasların yürütüldüğü yönündeki açıklamalarını yorumlayan Rus vekil Yuriy Şvıtkin, Moskova'nın Ankara'nın Şam ile askeri alanda yaptığı işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Sputnik'e demecinde Türkiye ve Suriye'nin terörle mücadele konusundaki işbirliğinin önemine değindi.

    'TÜRKİYE VE SURİYE'NİN İŞBİRLİĞİ TERÖRLE MÜCADELEYİ DAHA ETKİLİ KILIYOR'

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    Şvıtkin, "Kuşkusuz böyle bir işbirliği büyük bir önem taşıyor. Rusya ve Türkiye arasında Suriye'deki çözüm konularında, terörle, IŞİD'le mücadele konusunda sürdürülen ikili temaslardan başlayalım. Rusya ve Türkiye arasında temas noktalarının olması önemli. Biz şüphesiz Türkiye'nin belli bir derecede Suriye ile askeri alanın farklı yönleri ile ilgili etkileşimini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu işbirliği terörle mücadeleyi daha etkili kılıyor, halka insani yardımların ulaştırılmasına, insani bir felaketin önlenmesine katkı sunuyor" diye konuştu.

    'TÜRKİYE ORTADOĞU'DAKİ SORUMLULUĞUNU GİDEREK DAHA İYİ KAVRIYOR'

    Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki işbirliğinin tüm Ortadoğu'ya olumlu etkisi olduğuna değinen Şvıtkin, şöyle konuştu:

    "Türkiye, Ortadoğu'daki, özellikle de terörle mücadeledeki rolünü ve sorumluluğunu giderek daha iyi anlıyor ve kavrıyor. Bu çalışmanın, bu ikili ve hatta üçlü ilişkilerin yoğunlaşarak devam edeceğine inanıyorum. Söz konusu ilişkiler sadece Rusya, Türkiye ve Suriye'nin değil, tüm Ortadoğu bölgesinin yararına olacak."

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    İdlib bölgesindeki gelişmeler bağlamında Suriye ve Türkiye'nin arasındaki işbirliğinin özel bir önem kazandığını vurgulayan Şvıtkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bugün Türkiye'nin Suriye ile doğrudan etkileşim halinde olması önemli. Bu konuda elbette ki Rusya'nın da arabulucu olarak büyük rolü var. Bu ikili temaslar, özellikle İdlib'deki gerilim dikkate alındığında terörle mücadele için, gerilimin yayılmasının önlenmesi açısından faydalı oluyor. Söz konusu işbirliği, bu bölgedeki durumun çözüme kavuşturulmasına katkı sunuyor.

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

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    Etiketler:
    Yuriy Şvıtkin, İdlib, Rusya, Suriye, Türkiye
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