Lavrov: AB’nin Venezüella ile ilgili arabuluculukta öncü rolde olma talebi üzüntü ve sorulara neden oluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Venezüella ile ilgili temas grubu kurma fikrinin ve bu ülkedeki krizin çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarında öncü rolde olma talebinin üzüntü ve sorulara neden olduğunu belirtti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgız-Rus Slav Üniversitesi'nde konuşma yapan Lavrov, "Maalesef şimdi Latin Amerika'dan değil de Avrupa'dan, uluslararası arabuluculuk için farklı bir yapılandırma dayatılıyor. Avrupa Birliği, temas grubu kurma girişiminde bulundu ve oraya kendi üyelerinden 8 ya da 10 kişiyi ve Latin Amerika ülkelerinden karşılaştırılabilir sayıda temsilciyi dahil etti" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse bunun hangi kıstaslara göre yapıldığını bilmiyor. Bunun yanı sıra bizi, Çinlileri ve hatta Amerikalıları davet etmediler" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB neden uluslararası arabuluculuk çabaları için koşulları dikte etme hakkına sahip olduğunu düşünüyor? Bilmiyorum. Zannediyorum ki Venezüella'daki krizin çözümüne ilgi duyan herkesin önceden toplanarak, herhangi bir şeyi duyurmadan önce aralarında bu halka nasıl yardım edilebileceğini konuşmaları daha kültürlü ve verimli olacaktı."

Rus diplomat, "AB'nin uluslararası arabuluculuk çabalarında öncü rolde olma talebi zaten sorulara neden oluyor, zira bu arabuluculuk, tümü olmasın ama çoğunun bugün süresi dolan ültimatoma katılan ve şimdi temas grubuna dâhil olan ülkeler tarafından öne çıkarılıyor. Onlar 8 gün önce (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'dan, bugüne kadar yeni başkanlık seçimlerinin yapılacağını duyurmasını talep etmişti ve bugün bu arabulucular, onun karşıtını yeni meşru geçici devlet başkanı olarak tanımaları gerekecek" diye konuştu.

Lavrov, "Arabuluculuk bu şekilde yapılmaz. Buna ortak payda bulma çabası değil de, muhtemelen ültimatom denir" vurgusunu yaptı.