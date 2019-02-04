Rusya’dan Fransa’ya ‘RT’ notası

© REUTERS / Stephane Mahe Fransa'daki Sarı Yelekler krizinde Rusya'nın eli aranıyor

Daha önce Fransız gazetesi Point, Macron'un yerel basın mensuplarıyla görüşmede, Sarı Yelekler hareketi liderlerinden Eric Drouet'nin ‘sosyal medya ürünü' olduğunu, eylemcilerin yurtdışından tavsiyeler aldığını, etkinliklerinin de ‘sosyal medyada parayla oluşturulan hesaplar ve troller' tarafından desteklendiğini belirterek RT ve Sputnik'i örnek gösterdiğini bildirmişti.

Zaharova, Macron'un Rus medya ve Fransa içindeki olaylara yönelik "oldukça özgül ifadeleri göze aldığını" belirterek, "Bu habere göre, medyada açıklamalarda bulunan Sarı Yelekler temsilcilerine ‘ahmaklar' dedi, sözlerini tekrarladığım için özür dilerim. Macron bir kez daha Rus medyayı, özellikle de RT ve Sputnik'i, propagandacı olmakla suçladı" dedi.

İlk analize göre bu haberin ‘fake' olmadığı anlaşıldığını dile getiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haber gerçek. Ama yine de Fransız Cumhurbaşkanının bu sözleri söyleyip söylemediğine ve gazetenin onun sözlerini ne kadar net aktardığını kanaat getirmek için bugün Dışişleri Bakanlığımız, bu konuyla ilgili Paris'in resmi pozisyonuna açıklık getirilmesi talebiyle Fransa'nın Moskova Büyükelçiliğine resmi diplomatik nota verdi. Böyle bir ifadenin kullanılıp kullanılmadığı ve neyle ilgili olduğu, neyin kastedildiği ve Fransa Cumhurbaşkanın sözlerini içeren bu haberin devletin resmi pozisyonu olarak görülmesinin doğru olup olamayacağını sorduk".