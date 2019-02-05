Simonyan'dan Sputnik ve RT muhabirlerine Lima Grubu toplantısına akreditasyon verilmemesiyle ilgili açıklama

Sputnik ve Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RİA Novosti ve Sputnik'ten gazetecilere Kanada'nın başkenti Ottawa'daki Lima Grubu toplantısına akreditasyon verilmemesini ‘Batı değerlerinin' gerçekliğine yönelik inancını yitirmesine neden olan bir başka etken olduğunu söyledi.

Simonyan, Venezüella'da ‘demokrasi' inşa etmek iddiasıyla toplanan Lima Grubu'na Sputnik ve RT'den gazetecilere akreditasyon verilmemesini eleştirdi.

Simonyan ironik bir dille "Kanada'da şimdi ifade özgürlüğü yalnızca ‘doğru' düşünceleri aktaran ve gereksiz sorular sormayanlar için var. Görünüşe göre bu prensiplere sarılmış olarak Venezüella'da yeni bir demokrasi inşa etmek istiyorlar" dedi.

Simonyan, Sputnik ve RT muhabirlerine Lima Grubu toplantısı için akreditasyon verilmemesinin ‘Batı değerlerinin' gerçekliğine yönelik inancını yitirmesine sebep olan bir başka etken olduğunu söyledi.

Amerika kıtasında 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun 10 üyesi Venezüella'daki krize barışçıl çözüm bulma iddiasıyla dün Kanada'da toplandı. Üyeler, Venezüella ordusunu kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanımaya çağırdı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) medya grubunda yer alan Sputnik ve RIA Novosti haber ajanslarının, Venezüella'daki durumun ele alındığı Lima Grubu toplantısına akreditasyon başvurusunu reddetmişti.