Putin’in limuzininin üreticisi Aurus ön siparişleri almaya başladı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya’nın yeni arabası Aurus’un bayilerinin 15 Şubat’tan itibaren limuzin ve binek araçlar için ön sipariş almaya başlayacağını duyurdu.

Aurus arabalarının resmi ticaret ortakları olan Avilion ve Panavto bayileri, başkanlık araçlarının teslimatının tamamlanmasının ardından ön siparişleri almaya başlayacak. Müşteriler ön sipariş kapsamında Vladimir Putin'in limuzini Aurus Senat Limousine L700'e ve aynı aracın binek versiyonu olan Aurus Senat S600'e ulaşabilecekler.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Maturov, "İlgili müşterilerin, markanın resmi ortaklarıyla birebir iletişim kurabilme fırsatı olacak" dedi. Aynı zamanda yeni araçlar için ön siparişlerin alımına da devam edildiğini ekledi.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Bahreyn, Putin'in limuzini ile ilgileniyor

Aurus'un CEO'su Franz Hilgert geçen sene yaptığı açıklamada lüks araçların ilk olarak Rusya'da satılacağını daha sonra dünya pazarına açılmayı planladıklarını belirtmişti. Araçlar, dünya çapında 6 farklı bölgeye ihraç edilecek. Hilgert, yeni araçlar için ilk ihracatın Avrupa pazarına yapılacağını, dışarıdan ilk ön siparişleri aldıklarını açıklamıştı.

Şirket, 2021 yılına dek 5.000 kadar Aurus aracı üretmeyi planlıyor.

Kortej isimli projenin bir parçası olan Aurus araçlarının ismi, Latince'de altın anlamına gelen ‘Au' ve Rusya'nın kısaltması olan ‘Rus' hecelerinden oluşuyor. Putin, Mayıs 2018'deki yemin töreninin ardından orta gelirliler de dâhil tüm gelir grubundan insanların ulaşabilecekleri düşük maliyetli bir otomobil serisi üretilmesini kararlaştırmıştı. Rusya Devlet Başkanı'nın aracı, gittiği yurtdışı seyahatlerinde oldukça ilgi görüyor. Bu seyahatlerin arasında Arjantin'deki G20 Zirvesi, Finlandiya ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme de yer alıyor.