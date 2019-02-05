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15:00 05 Şubat 2019
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

    Şoygu, ABD'nin INF kararı ardından orduyu görevlendirdi: 2021'e kadar yeni kruz füzesi ve hipersonik roket geliştirilecek

    © Sputnik / Viktor Toloşiko
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya alma kararına karşılık olarak, karaya konuşlanabilen bir kruz füzesi ile yeni bir hipersonik roket geliştirilmesi için orduyu görevlendirdi.

    Nükleer silah
    © AFP 2018 /
    ABD'de INF'ye aykırı silahların üretildiği fabrikadan görüntüler
    Şoygu, askeri yetkilileriyle yaptığı toplantısında, orduyu, biri karaya konuşlandırılabilen bir kruz füzesi, diğeri de yine karaya konuşlandırılabilen bir hipersonik roket olmak üzere iki yeni silah silah geliştirmekle görevlendirdi. Her iki silahın da yapımının 2021'e kadar tamamlanmasını istedi.

    Şoygu, ABD'nin çok kritik bir nükleer anlaşma olan INF'yi askıya alma kararı nedeniyle bu önlemleri alacaklarını söyledi.

    "Amerikalılar menzili 500 kilometreyi geçen, karaya konuşlandırılabilen roketler geliştirmek için aktif bir biçimde çalışıyor, ki plananan bu menzil üzerinde anlaşılan sınırlamaları aşıyor" diyen Şoygu, Rusya lideri Vladimir Putin'in de bu nedenle aynı tür önlemlerin alınmasını istediği hatırlatmasını yaptı.

    'YENİ GELİŞTİRİLECEK FÜZELERİN MENZİLİNİN ARTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

    Uçaksavar füze
    © Sputnik / Mihail Mokrushin
    Rusya Dışişleri: ABD'nin INF'den çekilmesine yanıt vereceğiz
    Ayrıca Rusya Savunma Bakanı, aslen deniz ve havadan fırlatılmaları için geliştirilmiş füzelerin karaya konuşlandırılabilecek, yani buradan fırlatılabilecek modellerinin geliştirilmesinin yeni silah üretimi ve finansmanının önünü açacağını da belirtti.

    Şoygu, geliştirilmekte olan karadan fırlatılan füzelerin menzilinin artırılmasının 'çok önemli' olduğunu da ekledi.

    PUTİN CANLI YAYINLANAN TOPLANTIDA YENİ SİLAH TALİMATI VERMİŞTİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Sergei Mamontov
    Putin: INF Anlaşması'nı askıya alıyoruz
    Rus Bakan'ın orduyu yeni silahlar geliştirmekle görevlendirmesi, Putin'in ABD'nin kararına karşılık olarak ülkesinin de INF'yi askıya aldığını cumartesi günü televizyondan canlı yayınlanan bir toplantıda açıklamasının ardından geldi.

    Rus lider bu toplantıda, Rusya'nın aralarında hipersonik füzelerin de olduğu yeni roket teknolojileri üzerine çalışacağını söylemiş, bu konuda Şoygu'ya talimat vermişti.

    INF, menzili 500 ile 5.500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu. 

    Anlaşmanın askıya alınması ve Şoygu'nun görevlendirmesiyle, menzili 1.500 kilometreyi aşan ve denizden karaya fırlatılan Kalibr tipi kruz füzelerinin karadan fırlatılan modelleri üretilebilecek.

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    Etiketler:
    roket, füze, INF Anlaşması, Sergey Şoygu, ABD, Rusya
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