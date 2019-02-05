Şoygu, ABD'nin INF kararı ardından orduyu görevlendirdi: 2021'e kadar yeni kruz füzesi ve hipersonik roket geliştirilecek

Şoygu, ABD'nin çok kritik bir nükleer anlaşma olan INF'yi askıya alma kararı nedeniyle bu önlemleri alacaklarını söyledi.
"Amerikalılar menzili 500 kilometreyi geçen, karaya konuşlandırılabilen roketler geliştirmek için aktif bir biçimde çalışıyor, ki plananan bu menzil üzerinde anlaşılan sınırlamaları aşıyor" diyen Şoygu, Rusya lideri Vladimir Putin'in de bu nedenle aynı tür önlemlerin alınmasını istediği hatırlatmasını yaptı.
'YENİ GELİŞTİRİLECEK FÜZELERİN MENZİLİNİN ARTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ'
Şoygu, geliştirilmekte olan karadan fırlatılan füzelerin menzilinin artırılmasının 'çok önemli' olduğunu da ekledi.
PUTİN CANLI YAYINLANAN TOPLANTIDA YENİ SİLAH TALİMATI VERMİŞTİ
Rus lider bu toplantıda, Rusya'nın aralarında hipersonik füzelerin de olduğu yeni roket teknolojileri üzerine çalışacağını söylemiş, bu konuda Şoygu'ya talimat vermişti.
INF, menzili 500 ile 5.500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.
Anlaşmanın askıya alınması ve Şoygu'nun görevlendirmesiyle, menzili 1.500 kilometreyi aşan ve denizden karaya fırlatılan Kalibr tipi kruz füzelerinin karadan fırlatılan modelleri üretilebilecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)