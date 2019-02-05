Taliban, Afganistan görüşmeleri için Moskova'da

Rusya'daki Afgan Diaspora Merkezi Başkanı ve Moskova'daki Afganistan görüşmelerinin organizatörü Gulam Muhammed Celal, Afganistan hükümet temsilcilerinin Moskova'ya gelmediğini söyledi.

Rusya'da yasaklı örgütler arasında bulunan Taliban'ın 10-12 kişilik bir heyetle görüşmelerde yer aldığını kaydeden Celal, toplam katılımcı sayısının 100'ün üzerinde olduğunun altını çizdi.

'HÜKÜMET-TALİBAN GÖRÜŞMESİ KOALİSYON GÜÇLERİ ÇEKİLDİKTEN SONRA MÜMKÜN'

Celal, hükümet ile Taliban arasındaki doğrudan görüşmelerin ancak ülkedeki tüm yabancı güçler çekildikten sonra mümkün olabileceğini vurguladı.

Celal, "Koalisyon güçleri Afganistan'dan ayrıldıktan sonra tüm tarafların birbirleriyle görüşeceğinden eminiz" dedi.

'TALİBAN ÜYELERİ RUSYA'YA GİRİŞ İÇİN BİREYSEL İZİN ALDI'

Rus basınına konuşan bir kaynak, Taliban temsilcilerinin Rusya'ya giriş için yaptırım listesindeki kişilerin yaptığı gibi bireysel izin aldığını ifade etmişti.

Kaynak, Taliban'ın sadece silahlı güç olmadığını, örgütün görüşmelere katılımının durmuş vaziyetteki siyasi süreci yeniden harekete geçirmek açısından önemli olduğunu belirtmişti.

Moskova'da iki gün sürecek olan görüşmeler bugün başladı. Görüşmeler, Afganistan'da 17 yıldır süren savaşı sona erdirmeyi hedefleyen yeni bir adım olarak görülüyor.