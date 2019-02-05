Telegraph: İsveç ordusu, 'Rus istilacıları' püskürtmek için hazırlık yapıyor

İngiliz Telegraph gazetesi, Baltık Denizi'nde 'artan Rus askeri faaliyetleri' bahane ederek zorunlu askerlik hizmetini geri getiren İsveç hakkında inanılması güç bir iddia ortaya attı.

© REUTERS / TT News Agency İsveç zorunlu askerliği geri getiriyor: Tasarıya 'Rusya' kılıfı

"İsveç'in ilk parti yeni askerleri, Rus istilacılara karşı koymaya hazırlanıyor" başlığını kullanan gazete, okurlarında Rusya'nın gerçekten İsveç'e saldırdığı algısını yaratmaya çalıştı.

İsveç'te 19-20 yaşlarındaki askerlerin oluşturduğu bir alaya komutanlık eden Albay Bo Stennabb, Telegraph'a yaptığı açıklamada, İsveç hava sahasının Ruslar tarafından ihlali de dahil Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki daha saldırgan tutumunun Avrupa'ya daha güvensiz bir yer yaptığını savundu.

Telegraph'ın haberi, Rusya'nın İsveç'e saldırma planlarını öğrenen bazı gazetecileri 'şaşırttı'.

ABD'li gazeteci Bryan MacDonald, "Rusya'da yaşıyorum ve dürüst olmak gerekirse, İsveç'e saldırma fikrini tartışan kimse görmedim. Ne televizyonda, ne radyoda, ne otobüste, ne de spor salonunda… hatta gece kulübünde bile…" ifadelerini kullandı.

I live in Russia. And I have, honestly, never heard anyone discuss the idea of invading Sweden. On the TV, the radio, on the bus, in the gym… or even in the pub. pic.twitter.com/8pEsLVMdth — Bryan MacDonald (@27khv) February 3, 2019

​Rusya'nın İsveç'e saldıracağı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2016'daki yıllık raporunda Rusya'nın İsveç'e nükleer saldırı provası yaptığını öne sürmüştü.