Rus Dışişleri'nden, ‘Kuzey Akımı-2’yi yaptırımlarla tehdit eden ABD büyükelçisine tepki

© AP Photo / Michael Sohn ABD'nin Berlin Büyükelçisi, Kuzey Akım-2 projesinde yer alan Alman firmalarını yaptırımla tehdit etti

Daha önce, ABD'nin Berlin Büyükelçisi, ‘Kuzey Akımı-2' doğalgaz boru hattı projesinin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Alman şirketlerine ‘ciddi yaptırım riski' taşıdığını belirttiği bir mektup göndermişti.

Argumenti i Fakti gazetesine konuşan Titov,"Berlin'deki ABD Büyükelçisi'nin şirketleri yaptırımlarla tehdit eden mektubu nezaket sınırlarını aşıyor. ABD'nin Avrupalı ortakların çıkarlarını gözetmeden enerji gündemini belirleme çabalarının farkında olan Berlin'deki ortaklarımız, bu diplomatik girişime derhal gerekli yanıtı verdiler" dedi.

Kuzey Akımı-2 projesinin plana uygun olarak ilerlediğini belirten Titov, "Avrupa ticareti ve nihai tüketicisine fayda sağlayacak bu projenin tamamlanacağına dair hiç şüphe yok. Katılımcı ülkeler ve enerji şirketlerinin tavrı da bu yöndedir" şeklinde konuştu.