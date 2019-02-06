Kayıt
04:48 06 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Antalya - Rus turistler

    ATOR: Türkiye, Rus turistlere yönelik özel seçeneklerden vazgeçtiği için fiyatlar yükseldi

    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’ye tur fiyatlarındaki yüzde 10-15’lik artışın ülkedeki ekonomik durum, Alman ve İngiliz turistlerin seçimini yeniden Türkiye’den yana yapması ve Rus turistlere yönelik özel fiyatlardan vazgeçilmesi ile ilgili olduğunu belirtti.

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun
    © Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Merkezi
    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Moskova’da: Rus dostlara Türkiye’yi açacağız, Ruslar bize Rusya’yı açacak
    Sputnik'e konuşan Lomidze, karamsar tahminlere rağmen Rusya içinde ve Avrupa'daki neredeyse tüm destinasyonlara tur fiyatlarının neredeyse 2018 seviyesinde kaldığını söyledi.

    Fiyatlarda, yüzde 10-15 gibi önemli bir artışın sadece Türkiye destinasyonunda görüldüğünü kaydeden Lomidze, "Bunun sebebi öncelikle Alman ve İngiliz turistlerin kitleler halinde oraya dönmesi oldu. Ayrıca Türkiye, turist akışını hızlıca artırmak için 2018'de Rus piyasası için özel fiyatlar sunmuştu ve bunu başarmıştı, ama şimdi bu yok" ifadelerini kullandı.

    Lomidze, "Ülkedeki mevcut ekonomik durum yüzünden Türklerin artık hizmetlerini çok ucuza satmaları mümkün değil. Bu faktörlerin toplamı, 2019'da Türkiye'ye tur fiyatlarının yükselmesine yol açtı" diye ekledi.

    ‘ALKOLÜN PAHALILAŞMASI OTELLERDEKİ ÇEŞİT SAYISINI AZALTACAK

    Türkiye'de alkol vergilerindeki artışın, ‘her şey dahil' sistemi uygulayan otellerin oda fiyatlarını etkilemeyeceğini ama içki kalitesini etkileyebileceğini dile getiren Lomidze, "Yani otel barlarındaki ithal içki seçimi azalacak ama Türk ürünleri daha fazla olacak" dedi.

    ATOR Başkanı, bunu özellikle, ‘her şey dahil' sistemini uygulayan daha ekonomik otellerin müşterilerinin hissedeceğini, bu otellerin pahalı ithal içki yerine yerel ürünleri tercih edebileceğini söyledi.

    Etiketler:
    Turizm, ATOR, Maya Lomidze, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika'da tüpsüz dalan ilk kadın sporcu: Şahika Ercümen
    Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu: Şahika Ercümen
    Karikatür
    Trudeau, Guaido ile Venezüella’da 'dürüst başkanlık seçimlerini' konuştu
    İnfografik
    Dünyada benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet