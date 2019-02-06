ATOR: Türkiye, Rus turistlere yönelik özel seçeneklerden vazgeçtiği için fiyatlar yükseldi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’ye tur fiyatlarındaki yüzde 10-15’lik artışın ülkedeki ekonomik durum, Alman ve İngiliz turistlerin seçimini yeniden Türkiye’den yana yapması ve Rus turistlere yönelik özel fiyatlardan vazgeçilmesi ile ilgili olduğunu belirtti.

© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Merkezi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Moskova’da: Rus dostlara Türkiye’yi açacağız, Ruslar bize Rusya’yı açacak

Sputnik'e konuşan Lomidze, karamsar tahminlere rağmen Rusya içinde ve Avrupa'daki neredeyse tüm destinasyonlara tur fiyatlarının neredeyse 2018 seviyesinde kaldığını söyledi.

Fiyatlarda, yüzde 10-15 gibi önemli bir artışın sadece Türkiye destinasyonunda görüldüğünü kaydeden Lomidze, "Bunun sebebi öncelikle Alman ve İngiliz turistlerin kitleler halinde oraya dönmesi oldu. Ayrıca Türkiye, turist akışını hızlıca artırmak için 2018'de Rus piyasası için özel fiyatlar sunmuştu ve bunu başarmıştı, ama şimdi bu yok" ifadelerini kullandı.

Lomidze, "Ülkedeki mevcut ekonomik durum yüzünden Türklerin artık hizmetlerini çok ucuza satmaları mümkün değil. Bu faktörlerin toplamı, 2019'da Türkiye'ye tur fiyatlarının yükselmesine yol açtı" diye ekledi.

‘ALKOLÜN PAHALILAŞMASI OTELLERDEKİ ÇEŞİT SAYISINI AZALTACAK

Türkiye'de alkol vergilerindeki artışın, ‘her şey dahil' sistemi uygulayan otellerin oda fiyatlarını etkilemeyeceğini ama içki kalitesini etkileyebileceğini dile getiren Lomidze, "Yani otel barlarındaki ithal içki seçimi azalacak ama Türk ürünleri daha fazla olacak" dedi.

ATOR Başkanı, bunu özellikle, ‘her şey dahil' sistemini uygulayan daha ekonomik otellerin müşterilerinin hissedeceğini, bu otellerin pahalı ithal içki yerine yerel ürünleri tercih edebileceğini söyledi.