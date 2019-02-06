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12:31 06 Şubat 2019
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Rusya’dan ABD'nin adımına yanıt: 6 ay sonra INF’den çıkıyoruz

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın ABD’nin adımına karşılık olarak 6 ay sonra Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çıkacağını söyledi.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik / Viktor Toloşiko
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta verilen bir basın toplantısında ABD'nin INF'den çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

    Lavrov, 6 ay sonra anlaşmadan çekileceklerini belirterek "ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusundaki tüm sözlü suçlamalarına karşı söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Devlet Başkanı Putin tavrımızı ortaya koydu: Aynı şekilde karşılık vereceğiz. ABD anlaşmayı durdurdu. Biz de aynısını yaptık. Dolayısıyla 6 aylık süre dolduğunda, ABD'nin anlaşmadan çekilmeye yönelik resmi notası sonuçları çerçevesinde, INF görevini yitirecek" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump- NATO
    © REUTERS / Reinhard Krause
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    Lavrov, ABD ile INF ve stratejik istikrar konusunda müzakere olasılığı ile ilgili de "Bu anlamda ABD'li, Batılı ve NATO'dan partnerlerimize yönelik bulunduğumuz girişimlerde bir eksiklik sözkonusu değil" dedi.

    Lavrov, bu girişimlere bir yanıt alamadıkları için Putin'in kendisi ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya bu konuları gündeme getirmeyip sakince Batılı partnerlerimizin onlara uzun zamandır yöneltilen tekliflere cevap vermesini bekleme talimatı verdiğini söyledi.

    Lavrov'un açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın "INF'den çekildik. Belki Çin ve diğer ülkelerin de katılacağı farklı bir anlaşma müzakere edebiliriz, belki de edemeyiz" açıklamasının ardından geldi.

    ULYANOV: KAPIMIZ HÂLÂ AÇIK, TOP ABD'DE

    Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev
    © Sputnik / Alexander Shalgina
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    Rusya'nın Viyana'daki BM Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, INF için müzakerelere hâlâ açık olduklarını, ABD'nin kararını geri çekmek için vakti olduğunu söyledi.

    Ulyanov "Müzakere için kapımızı kapatmadık, ancak sakin ve bilinçli olarak tehdit ve lüzumsuz duygular olmadan orantılı savunma tedbirleri alıyor. Top şimdi ABD ve NATO'da. Washington ve NATO'nun politikalarını gözden geçirmek için hâlâ vakitleri var" dedi.

    Ulyanov, ABD diyalogdan kaçınır ultimatumlara yer verirse, Rusya'nın karşılık vermek durumunda olduğunu ifade etti.

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    Etiketler:
    Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), INF, NATO, Donald Trump, Sergey Şoygu, Sergey Lavrov, Vladimir Putin, Aşkabat, Türkmenistan, Çin, ABD, Rusya
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