Rusya’dan ABD'nin adımına yanıt: 6 ay sonra INF’den çıkıyoruz

Lavrov, 6 ay sonra anlaşmadan çekileceklerini belirterek "ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusundaki tüm sözlü suçlamalarına karşı söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Devlet Başkanı Putin tavrımızı ortaya koydu: Aynı şekilde karşılık vereceğiz. ABD anlaşmayı durdurdu. Biz de aynısını yaptık. Dolayısıyla 6 aylık süre dolduğunda, ABD'nin anlaşmadan çekilmeye yönelik resmi notası sonuçları çerçevesinde, INF görevini yitirecek" ifadelerini kullandı.
Lavrov, bu girişimlere bir yanıt alamadıkları için Putin'in kendisi ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya bu konuları gündeme getirmeyip sakince Batılı partnerlerimizin onlara uzun zamandır yöneltilen tekliflere cevap vermesini bekleme talimatı verdiğini söyledi.
Lavrov'un açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın "INF'den çekildik. Belki Çin ve diğer ülkelerin de katılacağı farklı bir anlaşma müzakere edebiliriz, belki de edemeyiz" açıklamasının ardından geldi.
ULYANOV: KAPIMIZ HÂLÂ AÇIK, TOP ABD'DE
Ulyanov "Müzakere için kapımızı kapatmadık, ancak sakin ve bilinçli olarak tehdit ve lüzumsuz duygular olmadan orantılı savunma tedbirleri alıyor. Top şimdi ABD ve NATO'da. Washington ve NATO'nun politikalarını gözden geçirmek için hâlâ vakitleri var" dedi.
Ulyanov, ABD diyalogdan kaçınır ultimatumlara yer verirse, Rusya'nın karşılık vermek durumunda olduğunu ifade etti.
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