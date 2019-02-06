Putin'den otizmli minik kıza hediye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Primorskiy bölgesinde yaşayan otizmli bir kız çocuğuna Golden Retriever cinsi yavru bir köpek hediye etti.

© Sputnik / Alexei Druzhinin Putin bir çocuğun hayalini daha gerçekleştirdi

Primorskiy Bölge İdaresi'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Putin bir başka çocuğun dileğini daha yerine getirdi. Rus lider, otizmli bir kız çocuğuna köpek hediye etti.

Noel arifesinde minik Veronika ve annesi, Putin'e mektup yazarak kendisinden bir evcil hayvan istediklerini belirtmişti.

Yerel basın, Golden Retriever cinsi köpeklerin özel ihtiyaçları olan çocuklar için son derece uygun olduklarını yazdı.





Haberde, "Bu sakin ve arkadaş canlısı köpek, minik kız için ideal bir terapi olacaktır. Bu köpekler rehabilitasyon merkezlerindeki çocukların da çokça ilgisini çekiyor" ifadeleri yer aldı.

Вероника из Приморья в письме Путину на Новый год попросила собаку. Сегодня девочка, страдающая аутизмом, получила в подарок от президента щенка золотого ретривера pic.twitter.com/fs8x8Am9CR — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 6, 2019

​Bu sevimli köpek Putin'in çocuklara tek yeni yıl armağanı değildi. Rus lider 12 yaşındaki Olga Maruşenko'ya yavru bir Sibirya kurdu, beşinci sınıftaki Mariya Katova'ya bisiklet ve 11 yaşındaki Anya Abramova'a ise Labrador Retriever cinsi bir yavru köpek hediye etmişti.