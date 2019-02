Putin'den otizmli minik kıza hediye

View this post on Instagram

#Repost @otvprim: 🔵Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась — Веронике подарили щенка золотистого ретривера. Она вместе с мамой написала письмо Президенту Владимиру Путину с просьбой подарить ей питомца. У девочки аутизм, и эта собака сделает ее счастливее. ___ 🎥Автор сюжета @tobiana_menshikora.

