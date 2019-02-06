Putin'den otizmli minik kıza hediye

Noel arifesinde minik Veronika ve annesi, Putin'e mektup yazarak kendisinden bir evcil hayvan istediklerini belirtmişti.
Yerel basın, Golden Retriever cinsi köpeklerin özel ihtiyaçları olan çocuklar için son derece uygun olduklarını yazdı.
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#Repost @otvprim: 🔵Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась — Веронике подарили щенка золотистого ретривера. Она вместе с мамой написала письмо Президенту Владимиру Путину с просьбой подарить ей питомца. У девочки аутизм, и эта собака сделает ее счастливее. ___ 🎥Автор сюжета @tobiana_menshikora.
Haberde, "Bu sakin ve arkadaş canlısı köpek, minik kız için ideal bir terapi olacaktır. Bu köpekler rehabilitasyon merkezlerindeki çocukların da çokça ilgisini çekiyor" ifadeleri yer aldı.
Вероника из Приморья в письме Путину на Новый год попросила собаку. Сегодня девочка, страдающая аутизмом, получила в подарок от президента щенка золотого ретривера pic.twitter.com/fs8x8Am9CR— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 6, 2019
Bu sevimli köpek Putin'in çocuklara tek yeni yıl armağanı değildi. Rus lider 12 yaşındaki Olga Maruşenko'ya yavru bir Sibirya kurdu, beşinci sınıftaki Mariya Katova'ya bisiklet ve 11 yaşındaki Anya Abramova'a ise Labrador Retriever cinsi bir yavru köpek hediye etmişti.
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