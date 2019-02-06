Peskov'dan INF'nin yerini alabilecek anlaşmaya ilişkin açıklama: ABD öneri sunmadı, bizim de yeni bir önerimiz olmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) yerini alacak anlaşmanın hazırlanması konusunda ABD'den somut öneri almadığını ve üçüncü ülkelerin buna dahil edilmesinin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmediğini söyledi.

© AP Photo / Susan Walsh Trump'tan INF açıklaması: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve diğer ülkelerin katılımıyla yeni bir anlaşma yapılmasını konuşabilecekleri açıklaması hakkındaki soruları yanıtlayan Peskov, "ABD yönetiminin bu anlaşmaya diğer ülkelerin dahil edilmesi yönündeki açıklamalarını daha önce de duymuştuk. Bunun ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyoruz" dedi.

ABD'li partnerlerimizden bu konuda somut bir inisiyatif gelmediğini kaydeden Peskov, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in izlediği çizgiye uygun olarak biz de bir inisiyatif ortaya koymayacağız. Zira bunu daha önce birkaç kez yaptık" ifadelerini kullandı.

Rusya ile ABD arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşmasından ayrıldıklarını belirten Trump, "Biz anlaşmaya uyarken Rusya ise anlaşmayı defalarca ihlal etti. Bundan dolayı INF Anlaşması'ndan çekildik. Belki Çin ve diğer ülkelerin de katılacağı farklı bir anlaşma müzakere edebiliriz, belki de edemeyiz" şeklinde konuşmuştu.