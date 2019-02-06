Kremlin Sözcüsü Peskov'a göre hayatın anlamı ne?

Medya ile ilgili bir forumda konuşan Peskov, “Hayatın anlamı, bir şeyler yaratmaktadır… Düşünsel, somut, kültürel, elle tutulur bir şeyler yaratmakta ya da yaratma sürecinde yer almaktır. Bazen yaratmak için mücadele etmek gerekir. Ancak ben hayatın mücadeleden ibaret olduğu düşüncesinden uzağım” dedi
"Gazeteci olabilir miydiniz?" sorusunu yanıtlayan Peskov, “Hayır” yanıtını verdi. Peskov’a göre bu meslek, sürekli gündemin içinde olmayı ve doğru bilgiye ulaşabilme becerisini gerektiriyor.
Ayrıca Peskov, yıllar boyu Putin’in sözcülüğünü yaptığını ve işine verdiği değerin kuşku götürmediğini ifade etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)