Kremlin Sözcüsü Peskov'a göre hayatın anlamı ne?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı basın açıklamasında hayatın anlamının ne olduğuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Peskov, hayatın mücadeleden ibaret olduğu düşüncesine de katılmadığını belirtti.

Medya ile ilgili bir forumda konuşan Peskov, “Hayatın anlamı, bir şeyler yaratmaktadır… Düşünsel, somut, kültürel, elle tutulur bir şeyler yaratmakta ya da yaratma sürecinde yer almaktır. Bazen yaratmak için mücadele etmek gerekir. Ancak ben hayatın mücadeleden ibaret olduğu düşüncesinden uzağım” dedi

"Gazeteci olabilir miydiniz?" sorusunu yanıtlayan Peskov, “Hayır” yanıtını verdi. Peskov’a göre bu meslek, sürekli gündemin içinde olmayı ve doğru bilgiye ulaşabilme becerisini gerektiriyor.

Ayrıca Peskov, yıllar boyu Putin’in sözcülüğünü yaptığını ve işine verdiği değerin kuşku götürmediğini ifade etti.