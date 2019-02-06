Putin, Türk iş adamları ve TIR şoförlerine vizeyi kaldırdı

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Putin, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti.
Açıklamada, Putin'in bu kararnameyi Türkiye'nin mütekabiliyet ilkesi gereği Rusya vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması koşuluyla imzaladığının altı çizildi.
Putin, kararnameyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerinin koşulları hakkındaki anlaşmanın kısmen yeniden yürürlüğe koyulduğu konusunda Türk tarafına bildirimde bulunma talimatı da verdi.
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