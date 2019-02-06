Putin, Türk iş adamları ve TIR şoförlerine vizeyi kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR- kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı.

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Putin, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Türkiye’yle vize için görüşmeler aralıksız devam ediyor

Putin'in imzaladığı kararnameye göre uluslararası taşımacılık alanında çalışan Türk şoförler, Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilcilerine gidenler de dahil olmak üzere kısa süreli iş seyahati için Rusya'ya giden hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz olarak giriş yapabilecek.

Açıklamada, Putin'in bu kararnameyi Türkiye'nin mütekabiliyet ilkesi gereği Rusya vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması koşuluyla imzaladığının altı çizildi.

Putin, kararnameyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerinin koşulları hakkındaki anlaşmanın kısmen yeniden yürürlüğe koyulduğu konusunda Türk tarafına bildirimde bulunma talimatı da verdi.