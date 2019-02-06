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18:44 06 Şubat 2019
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    Dmitriy Peskov

    Peskov: İngiltere'de RT ile Sputnik'in çalışma ve bilgi yayınlama hakları kısıtlanıyor

    © AFP 2018 / Alexander Nemenov
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Russia Today (RT) ve Sputnik'e İngiltere'de eziyet çektirildiğini ve bu durumun Moskova'yı, Rusya'da bulunan İngiliz medya kuruluşlarının yerel yasalara uygunluklarını izlemek zorunda bıraktığını belirtti.

    Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan
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    'Mediaden' adlı medya forumunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, İngiltere'nin RT ve Sputnik'e yönelik tavrına değindi.

    Peskov, "İngiltere'de bizim basın kuruluşlarımız olan RT ve Sputnik'e eziyet çektiriliyor, orada çalışma, bilgi yayınlama hakları kısıtlanıyor. Bu durum, Rus tarafını buradaki İngiliz basın kuruluşlarına dikkat etmek ve yürürlükte olan yasalara uygunluklarını izlemek durumunda bırakıyor" diye konuştu.

    ‘ÖNCEKİ YAŞAMIM CEHENNEME DÖNÜŞMÜŞTÜ'

    Peskov, telefonla basın açıklamaları uygulaması başlatılmadan önce 5 yıl boyunca telefonunun geceli gündüzlü hiç susmadığı zamanları ‘cehennem' olarak niteledi.

    Yabancı gazetecilerin söz konusu uygulama başlatılmadan önce Moskova ile olan zaman farkını dikkate almayıp, gece ve gündüz onu aradıklarını anlatan Peskov, "Bu bir cehenneme dönüşmüştü, bu nedenle (gazetecilerin başvurularını) yapılandırma fikri bana yardım etti" ifadelerini kullandı.

    Bilgilerin yayılma süresini hızlandırdığı için Kremlin'de gazetecilere her gün basın açıklaması yapılmaya karar verildiğini söyleyen Peskov, şimdiyse basın mensuplarının birçok sorusuna her gün telefonda yanıt verdiğini ifade etti.

    Sputnik
    © Sputnik /
    Anonymous Integrity Initiative’in Sputnik ve RT çalışmaları ile ilgili raporlarını ifşa etti
    Kremlin Sözcüsü, "Bu dünyanın her noktasından yapılabilir ve basın toplantısı tam tamına 20 dakika içinde organize ediliyor" diye konuştu.

    ‘PUTİN'İN ZAMANI AZ FAKAT MEDYA İÇİN SIKLIKLA ULAŞILABİLİR DURUMDA'

    Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in neden yabancı medya kuruluşlarına daha sık röportaj verdiği yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

    "Onun zamanı çok az fakat medya kuruluşları için sıklıkla ulaşılabilir durumda, neredeyse her gün."

    Putin'in şimdi yabancı medya kuruluşlarına da çok daha ender röportaj verdiğini, çünkü bazen bunun bir anlamı olmadığını, ancak Rus liderin röportajlara katılmıyor olmasının en çok ajandasına bağlı bir durum olduğunu vurguladı.

    Etiketler:
    değerlendirme, açıklama, Mediaden, RT İngiltere, Sputnik, RT, Dmitriy Peskov, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
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