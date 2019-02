İsveç'ten rapor: Rus ordusunun kasları var, şimdi beynini çalışır halde tutuyor

Rusya'dan her an bir saldırı gerçekleşecekmiş gibi senaryolar geliştiren İskandinavya ülkelerindeki ‘Rusofobi' fırtınasına bir yenisi daha eklendi. İsveç Savunma Bakanlığı'nın, Rusya'nın askeri niyetleri değerlendirmesini istediği İsveç Savunma Araştırma Ajansı (FOI), ‘Savaş Eğitimi: Rusya'nın 2009-2017 Stratejik Askeri Tatbikatları' başlıklı bir rapor hazırladı. Rapora göre Rusya daha önce küçük çaplı çatışmaların idaresi üzerine yoğunlaşmış olmasına rağmen ilgi alanını stratejik askeri tatbikatlara çeviriyor. Raporda, Rusya'nın kıta çapında bir savaşı sevk ve idare kabiliyetini geliştirmek üzere her yönü kapsayan tatbikatlar yaptığı söyleniyor.

Raporu hazırlayanlardan biri olan FOI yöneticisi Johan Norberg, İsveç ulusal televizyon kanallarından SVT'ye yaptığı açıklamada, "Rusya, Çin veya hatta NATO çapında tatbiki aktörlere karşı uzun sürebilecek bölgesel savaşlara hazırlanıyor."

FOI'ye göre ‘Rusya Silahlı Kuvvetleri çatışmaya hazır olma durumunu ve barış zamanındaki gündelik faaliyetlerinden hızla savaş halindeki muharebe görevlerine uyum sağlama ve çözme kabiliyetini büyük ölçüde geliştirdi.'

'ÖNEMLİ OLAN NOKTA, ASKERİ BEYİN VE SİNİR SİSTEMİNİ EĞİTMENİZ'

Norberg, sözlerine şöyle devam etti: "Burada önemli olan nokta, askeri beyin ve sinir sistemini eğitmeniz. Kaslar zaten mevcut. Yapmak isteyeceğiniz, beyninizi gelişir halde tutmak olmalı."

FOI, Rusya'nın yıllık tatbikatlarının kapsamını 2009'dan 2018'e kadar önemli ölçüde büyüttüğünü ileri sürüyor. Rapora göre 2018'de ülkenin doğusunda yürütülen Vostok 2018 tatbikatına 300 bin kişi katıldı. Tatbikatın ana programında Çin ve Moğolistan da yer aldı; ancak FOI'nin değerlendirmesi, bu katılımın esas itibariyle siyasi amaçlarla yapıldığı ve Rusya'nın askeri kapasitesi açısından pek az önem taşıdığı yönünde.

Rapora göre ayrıca, Rusya 2013'den beri birliklerin muharebeye hazır oluşlarını denetlemek üzere sürekli denetimler yapıyor.

Nordberg ise açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Böylelikle eğer biri çağırıp da zamanın geldiğini söylerse daima hazır olurlar. Bunu yılda birkaç defa, başkomutan olan başkanın kendisinden başlayarak en yüksek seviyeden en alta kadar yapıyorlar."

İsveç'in Rusya'ya karşı kullandığı dil geçtiğimiz yıllarda özellikle de Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesinin ardından sertleşti. İsveç, bu birleşmeyi ‘ilhak' olarak görüyor ve ‘Moskova'nın saldırganlığının işareti' sayıyor.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, geçtiğimiz günlerde yapılan Halk ve Savunma konferansında, "Zaman zaman Rusya'nın saldırgan tavırlarını görüyoruz" demiş, Rusya'nın konvansiyonel ve nükleer silahlara büyük yatırımlar yaptığını, gitgide daha kendinden emin şekilde davrandığını ileri sürmüştü.

İSVEÇ'İN SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEN BERİ EN GENİŞ ASKERİ TATBİKATI

Öte yandan İsveç, resmi olarak NATO üyesi olmamasına rağmen NATO ile askeri işbirliğini ve ABD ile de karşılıklı işbirliğini geliştirmeye devam ediyor.

İsveç, 2017 yılında aralarında NATO üyelerinin de olduğu 17 ülkeden 20 bin askerle Aurora 17 tatbikatını gerçekleştirmişti. Bu, İsveç'in Soğuk Savaş döneminden beri en geniş askeri tatbikatı.

İskandinav ülkesi, 2018 sonunda da NATO'nun Trident Juncture 2018 tatbikatına katılmıştı. Norveç'te düzenlenen ve son yıllardaki en büyük NATO tatbikatı olan Trident Juncture 2018'e toplam 50 bin askeri personel katılmıştı.

‘Rus tehdidi' NATO'nun askeri genişlemesi için sistematik bir bahane olarak kullanılıyor. Baltık adası Gotland'ın yeniden askerileştirilmesi de bu kapsamda. Ada, Soğuk Savaş'ın bitmesinden kısa bir süre sonra askerden arındırılmıştı.

İSVEÇLİ ASKERLERDEN ‘ORDUYU BÜYÜTELİM' ÇAĞRILARI

Öte yandan İsveç'in askeri kapasitesi de profesyonel askerler tarafından sık sık eleştiriliyor. Örneğin Tümgeneral Karlis Neretnieks, fiilen ancak bir tugay kadar olan İsveç'in piyade birliklerinin fazlasıyla küçük olduğunu söylüyor.

Neretnieks, İsveç gazetesi Expressen'e verdiği mülakatta şöyle demişti: "İsveç'e karşı sınırlı bir saldırıyı güvenli şekilde karşılama kapasitesine sahip olmak için ihtiyaç duyulacak asgari kuvvet, dört ila altı tugay arasında olmalı ve buna Stokholm ile Gotland'daki kuvvetler de katılmalı."