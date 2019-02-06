Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

Rusya Büyükelçiliği, "Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır" açıklamasını yaptı.

Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'ye yönelik daha önce alınan vize rejimi alanındaki bazı özel ekonomik önlemlerin kaldırılmasına dair bir kararname imzaladığı anımsatıldı.

Söz konusu kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmenin ayrıca yapılacağı vurgulanan açıklama şöyle:

"6 Şubat 2019 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik daha önce alınan vize rejimi alanındaki bazı özel ekonomik önlemlerin kaldırılmasına dair bir kararname imzaladı. Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır".