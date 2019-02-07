Roscosmos ve Rusya Bilimler Akademisi: Uzay hukuku alanında uzman avukatlara ihtiyaç duyacağız

Söz konusu öneri, Roscosmos ve Bilimler Akademisi'nin Ay'ın keşif ve kolonileştirilmesi hakkındaki ulusal projelerin gelişimini değerlendirildiği Kasım 2018 tarihli toplantıda verildi.

© Sputnik / Sergey Mamontov Roscosmos: Ay'ın keşfine ilişkin yeni devlet uzay programı hazırlanacak

Yapılan basın açıklamasında, "Bunun gerekli olduğunun farkına varmalı ve Rusya'nın çıkarlarıyla çelişebilecek olası bölgesel anlaşmazlıkları önlemek adına hukuki bir plan geliştirmeliyiz. Moskova Devlet Üniversitesi, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi ve diğer ilgili üniversitelerin Uzay Hukuku alanında yeterli sayıda uzman eğitmeleri gereklidir" denildi.

Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Uzay Teknolojileri Enstitüsü eski başkanı Gennady Raykunov, "Ay yüzeyine ve minerallerine el koymayı düşleyen yabancı şirketlerin sayısının giderek artması, bu alanda uzmanlaşmış avukatlara olan ihtiyacımızı da arttırıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve daha birçok ülkenin tacirleri, Ay üzerinden yer satmaya girişmişlerdi. Ancak hukuki açıdan, bu tür hak iddialarına karşılık vermek gerek. Diğer bir yandan, Ay'da madencilik yapılması da söz konusu. Böyle bir durumda madenleri kendilerine mal etmeye çalışanlara nasıl karşılık verileceğine dair soru işaretleri artıyor. Herhangi bir hukuki temele oturtamayacağımız birçok vaka meydana geliyor" açıklamasını yaptı.

ABD Parlamentosu tarafından 1979 yılında kabul edilen ‘Hükümetin Ay ve Diğer Gökcisimleri Üzerindeki Tasarrufları Anlaşması' gereğince, ‘Ay üzerinde, ne kullanım ne işgal ne de başka bir yolla ulusal egemenlik hakkı iddia edilebilir'.