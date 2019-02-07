Rusya Enerji Bakanı Novak, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar’la görüştü

Rusya Enerji Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, toplantıda Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) dâhil olmak üzere iki ülke arasındaki en büyük enerji projelerinin, bölgelerarası işbirliğinin ve tarım alanındaki etkileşiminin ele alındığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde 2019'da yapılması planlanan etkinlikler bağlamında kültür ve turizm alanındaki işbirliği konularına özel önem verildiği vurgulandı.

Açıklamaya göre Novak-Samsar görüşmesinde, Rusya ve Türkiye'nin arasında süren ticari-ekonomik işbirliği de masaya yatırıldı, özellikle de 2012'den bu yana Rus tarafının başkanlığını Aleksandr Novak'ın yaptığı Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) çalışmalarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, geçen Aralıkta 25 ülkeye yeni büyükelçilerin atandığı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görev süresi tamamlanan Hüseyin Diriöz'ün yerine geçmişti.