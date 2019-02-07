Kayıt
16:15 07 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Venezüella’da devlet başkanı Nicolas Maduro’ya karşı düzenlenen gösteriler

    Ryabkov: Rus temsilciler, Montevideo'da düzenlenecek Venezüella toplantısına katılmayacak

    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova yönetiminin Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılacak Venezüella Temas Grubu toplantısına temsilci göndermeyeceğini açıkladı.

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    © REUTERS /
    Venezüella'nın Rusya Büyükelçisi: Askeri müdahale tehdidi sürüyor ancak ordu Maduro'nun yanında
    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ryabkov, "Bu toplantı farklı bir formatta düzenleniyor. AB ve Temas Grubu olacak, yabancı gözlemcilerin katılımı öngörülmüyor" dedi.

    AB ülkeleri ve bir dizi Latin Amerika ülkesi tarafından oluşturulan Venezüella Temas Grubu bakanlar toplantısının ilki bugün Montevideo'da yapılacak.

    AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Venezüella Temas Grubu'nun kurulduğunu duyurmuş ve grupta Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, İsveç, Ekvador, Uruguay, Kosta Rika ile Bolivya'nın bulunacağını, ancak koordinasyonu AB'nin sağlayacağını bildirmişti.

    Mogherini, grubun amacının, Venezüella'daki durumun 90 günlük barışçıl ve demokratik bir süreçte aşılması yönünde çalışma yapmak olduğunu açıklamıştı.

    Venezüella'da Guaido destekçileri
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Venezüella muhalefeti, Rusya ve Türkiye'nin tarafsız kalmasını bekliyor
    Toplantı, Uruguay ve Meksika hükümetlerinin Venezüella'daki krize çözüm yolu bulma çabaları kapsamında düzenleniyor. Her iki ülke de geçtiğimiz günlerde Venezüella'daki krizin çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.

    LAVROV TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Venezüella'yla ilgili temas grubu kurma fikrinin ve bu ülkedeki krizin çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarında öncü rolde olma talebinin üzüntü ve sorulara neden olduğunu belirtmişti.

    Kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da, "Halkın çektiği acıları uzatan herhangi bir diyaloğu veya temas grubunu reddediyorum" açıklaması yapmıştı.

    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB ve Temas Grubu, Juan Guaido, Nicolas Maduro, Sergey Ryabkov, Montevideo, Venezüella, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz
    Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz: Sağlıklı bir bedenimiz olmalı ki sağlıklı bir şekilde ibadet edebilelim
    Karikatür
    ‘DSG, gençlerin Suriye ordusunda görev yapmasına izin vermiyor’
    İnfografik
    Kuril Adaları sorununun tarihçesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet