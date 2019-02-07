Ryabkov: Rus temsilciler, Montevideo'da düzenlenecek Venezüella toplantısına katılmayacak

AB ülkeleri ve bir dizi Latin Amerika ülkesi tarafından oluşturulan Venezüella Temas Grubu bakanlar toplantısının ilki bugün Montevideo'da yapılacak.
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Venezüella Temas Grubu'nun kurulduğunu duyurmuş ve grupta Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, İsveç, Ekvador, Uruguay, Kosta Rika ile Bolivya'nın bulunacağını, ancak koordinasyonu AB'nin sağlayacağını bildirmişti.
Mogherini, grubun amacının, Venezüella'daki durumun 90 günlük barışçıl ve demokratik bir süreçte aşılması yönünde çalışma yapmak olduğunu açıklamıştı.
LAVROV TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Venezüella'yla ilgili temas grubu kurma fikrinin ve bu ülkedeki krizin çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarında öncü rolde olma talebinin üzüntü ve sorulara neden olduğunu belirtmişti.
Kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da, "Halkın çektiği acıları uzatan herhangi bir diyaloğu veya temas grubunu reddediyorum" açıklaması yapmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)