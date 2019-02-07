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17:50 07 Şubat 2019
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    Cadılar

    Rus cadılardan Putin'e destek ayini: Rusya'nın düşmanları lanetlendi

    Twitter
    Rusya
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    Moskova'da Rusya'nın düşmanlarını korkutacak bir olay yaşandı. Bir grup Rus ‘cadı' bir araya gelerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek vermek adına bir ‘güç çemberi' oluşturdu. Ayinin amacı, büyülerle Rusya'nın gücüne güç katmak ve ülkenin düşmanlarını lanetlemekti.

    Kendilerini ‘Yenilmez Cadılar İmparatorluğu' olarak adlandıran cadılar birliği, şeytani güçlere karşı Putin'e destek vermek adına Moskova'daki malikânelerinde özel bir ayin düzenledi.

    Siyah pelerinlerini giyip ellerindeki büyü kitabını okuyan cadılar, Rusya'nın gücüne güç katmak ve Putin'in uluslararası sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için sihir güçlerini kullandı.

    Trump'ın Yüksek Mahkeme Başkanı adayı Brett Kavanaugh
    © REUTERS / Alex Wroblewski
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    ​Yapılan büyülerin birinde, "Ey bizleri duyan ve duymayan, bizleri gören ve görmeyen, her daim var olan ve var olacak olan, sözlerimi unutmayacak kudret! Sözlerimle Rusya'nın gücüne güç kat, Vladimir Putin'in yolunu doğru şekilde ve hakkıyla aydınlat" ifadeleri kullanıldı.

    Rus basınına yaptığı açıklamada imparatorluğun kurucusu ve baş cadısı Alyona Polın, 20 dakika süren bu ayinin amacının Rusya ve Rusya'nın başındaki Putin'e destek vermek olduğunu açıkladı.

    Polın, "Güç, bir tür soğurucu gibidir. Bu nedenle kimse ülkeyi yönetmekle görevlendirilmiş biri hakkında olumsuz sözler söylenmemeli" dedi.

    Cadılar yalnızca Rusya ve Putin'in gücüne güç katmak için büyü yapmadı, aynı zamanda düşmanlarına da lanetlediler: "Ey bizlere şerle gelen, bizleri şerle terk eden ve bizleri kahreden şeytani kudret! Düşmanlarımızı sonsuza dek, ebediyen, durmaksızın lanetle."

    Putin'in tam olarak kimse karşı destek ve korumaya ihtiyaç duyduğu sorulduğunda ise, cadılar detayları vermekten kaçındı. İçlerinden biri, bu lanetin ‘Putin'e saldıran herkese' yönelik olduğunu ve nihayetinde hainlerin sesinin kesileceğini açıkladı.

    ‘DÜNYADAKİ YAŞAMIN GÜZELLEŞMESİ İÇİN PUTİN'E DESTEK VERMEMİZ GEREKTİ'

    Hintli bir kadın
    © AFP 2018 / Sindhuja Parthasarathy
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    Polın; ayine dair gün, saat ve yer gibi detayların tümünün enerjilerini Putin'e doğrudan aktarmak için dikkatlice hesaplandığını açıkladı.

    Ancak endişe etmeye gerek yok zira Polın, esas amaçlarının başta Rusya olmak üzere tüm dünya üzerindeki yaşamı güzelleştirmek olduğunu, bunun gerçekleşmesi için de Putin'e destek vermelerinin gerektiğini açıkladı.

    Tarihte siyasetçiler adına okült ayin düzenleyen ilk topluluk ‘Yenilmez Cadılar İmparatorluğu' değil.

    Cadılar, Trump ve kendilerini kışkırtan diğer herkese karşı 2017 yılında toplu bir ayin düzenlemişlerdi. Aynı zamanda grup kendilerine destek çıkanlar olabileceği ihtimaline karşı Twitter'da #MagicResistance (#BüyününMukavemeti) isimli bir hashtag'ini kullanıyor.

    Etiketler:
    büyü, cadı, dua, Yenilmez Cadılar İmparatorluğu, Alyona Polın, Vladimir Putin, Rusya
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