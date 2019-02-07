Ryabkov: ABD'nin yeni nükleer anlaşma için yapacağı önerilere açığız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve diğer ülkelerin katılımıyla yeni bir anlaşma yapılmasını konuşabilecekleri açıklaması hakkındaki soruları yanıtlayan Ryabkov, "Elbette Trump'ın 'güzel bir odada' ve diğer ülkelerin katılımıyla yeni bir anlaşma imzalama olasılığına ilişkin açıklamalarını gördük. Bu önerinin somutlaştırılmasını ve kağıt üzerine dökülmesini ilgiyle bekleyeceğiz" dedi.

Şimdiye dek güzel bir odada anlaşma imzalama açıklamasının dışında bir şey görmediklerini ve ABD'nin Rusya'ya somut bir şeyler önerecek seviyeye gelmesi halinde, bundan memnuniyet duyacaklarını kaydeden Ryabkov, "Bu kadar zor bir konuda özellikle çok uluslu müzakereler mutlaka yapılacak anlaşmanın kapsamı ve parametreleri istişare edilerek başlamalı. En azından genel çerçevesini çizip, kapsamına neler gireceğini belirlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın daha önce INF'nin daha kapsamlı, çok uluslu ve evrensel bir niteliğe kavuşturulmasını önerdiğini de anımsatan Ryabkov sözlerini şöyle sürdürdü: "Sunduğumuz fikirler, özellikle 2000'li yılların ilk yarısında ABD tarafından desteklendi. Ancak füzelerinin önemli bölümü özellikle menzil bakımından INF'de yasaklanan füzelerden oluşan ülkelerin buna çok olumlu yaklaşmadıklarına ikna olduk."

Rusya ile ABD arasındaki INF'den ayrıldıklarını belirten Trump, "Biz anlaşmaya uyarken Rusya ise anlaşmayı defalarca ihlal etti. Bundan dolayı INF Anlaşması'ndan çekildik. Belki Çin ve diğer ülkelerin de katılacağı farklı bir anlaşma müzakere edebiliriz, belki de edemeyiz" şeklinde konuşmuştu.