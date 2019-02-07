Zaharova: Fransa'nın Sputnik ve RT'ye çalışma imkanı sunmasını umuyoruz

Daha önce Fransız gazetesi Point, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerel basın mensuplarıyla görüşmesi sırasında, Sarı Yelekler hareketi liderlerinden Eric Drouet'nin 'sosyal medya ürünü' olduğunu, eylemcilerin yurtdışından tavsiyeler aldığını, etkinliklerinin de 'sosyal medyada parayla oluşturulan hesaplar ve troller' tarafından desteklendiğini belirterek RT ve Sputnik'i örnek gösterdiğini yazmıştı.

Haftalık basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Zaharova, "Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Paris yönetiminin Sputnik ve RT'ye yönelik ayrımcı yaklaşımına son vereceğini ve bu kurumlara gazetecilik görevlerini, profesyonel yükümlülüklerini Fransa'nın üstlendiği uluslararası yükümlülükler kapsamındaki ifade özgürlüğü ilkelerine uygun olarak yerine getirme imkanı sunacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rus RT televizyonunun Sarı Yelekler protestolarına ‘müdahale ettiği' açıklamasıyla ilgili Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne nota verdiklerini belirtmişti.