Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye INF’yi ihlal eden silahları imha etmeyi teklif etti

Konaşenkov, ABD'nin imha etmesi gerektiği silahların, Tomahawk seyir füzelerinin fırlatılması için geliştirilen Mk-41 üniversal fırlatma aracı, orta ve kısa menzilli balistik füzelere benzer hedef-füzeler, özellikleri gereği INF'deki ‘kara bazlı seyir füzesi' tanımına uygun olan insansız hava araçları olduğunu kaydetti.

Bu teklif, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Moskova ataşesine sunulan notada yer aldı.

Konaşenkov, ABD'nin uzun yıllardır INF'nin maddelerini ihlal ettiğini ve anlaşmanın yasakladığı silahların üretimi için gereken koşullar yarattığını vurguladı.