Rus elçi: Şam ile Kürtlerin Fırat'ın doğusunda egemenliğin tesisi için çözüm bulmasını umuyoruz

Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Suriye hükümetiyle Kürtler arasındaki görüşmeler sırasında hükümet güçlerinin Fırat'ın doğusunda egemenliği yeniden tesis etmesine ilişkin iki tarafı da memnun eden bir çözüm bulunmasını umduklarını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Yefimov, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin Şam'ın ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarının verimliliğini artıracağını belirterek, "Bu bağlamda, Şam yönetiminin yerel Kürt temsilcilerle yürüttüğü temaslar sırasında, bölgedeki tüm etnik grupların çıkarları göz önünde bulundurularak, Fırat'ın doğusunda egemenliğin yeniden tesis edilmesi konusunda karşılıklı olarak kabul edilebilecek bir çözüm bulunmasını umuyoruz" dedi.

‘TÜRKİYE'NİN İDLİB YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRECEĞİNİ UMUYORUZ'

Yefimov, Türkiye'nin Rusya'yla yapılan İdlib mutabakatına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

İdlib'deki durumun sürekli olarak kötüye gittiğini, bunun sonucunda Heyet Tahrir el Şam'ın İdlib gerilimi azaltma bölgesinin tamamında kontrolü ele geçirdiğini ve ılımlı muhalifleri bölge dışına çıkardığını anlatan Yefimov, "Türk tarafının 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebileceğini ve İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurma anlaşmasını gerçekleştirmeyi hep birlikte başaracağımızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜÇLÜ ZİRVE İDLİB İÇİN ÖZEL ÖNEM TAŞIYOR'

© AA / Kayhan Özer Üçlü zirve yeniden toplanacak: Suriye krizinden çıkış yolu aranıyor

Rus elçi, bu bağlamda 14 Şubat'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılacak üçlü zirvenin özel önem taşıdığını vurguladı.

'RUS HMEYMİM ÜSSÜ İÇİN DE TEHLİKE ARZ EDİYOR'

Radikal güçlerin İdlib'de her gün ateşkes ihlali yaptığına da dikkat çeken Yefimov, sivillerin ve Suriyeli askerlerin hayatlarını kaybettiğini, militanların saldırılarının Rus askeri üssü Hmeymim için de tehlike arz ettiğini sözlerine ekledi.