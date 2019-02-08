Google, Rusya'daki yasaklı içerikleri filtrelemeye başladı

Sputnik'e konuşan Roskomnadzor Sözcüsü Vadim Ampelonskiy, "Google ile yasaklı içeriğin filtrelenmesi konusunda yapıcı bir diyalog kurduk. Şu an itibarıyla bu diyalogdan memnunuz" dedi.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Rusya'dan Google'a uyarı: Bloke edebiliriz

Vedomosti gazetesine konuşan Google'dan bir kaynak ise ABD'li şirketin yasaklı içeriklerin yüzde 70'ini filtrelediğini belirtti.

Rusya, yasaklı kaynaklar listesindeki linkleri kaldırmayan Google'a aralık ayında 500 bin ruble (7 bin 500 dolar) ceza kesmişti. Roskomnadzor Başkanı Aleksandr Jarov, Google hakkında yeni bir dosya açabileceklerini ve sitenin bloke edilmesinin söz konusu olabileceğini söylemişti.

Rusya'da 1 Ekim'de yürürlüğe giren kanun, arama motorlarını yasaklı internet kaynakları listesine uyma zorunluluğu getirmişti. Kanuna aykırı hareket eden şirketlere 500-700 bin ruble ceza kesilirken tekrar halinde kapatma cezası uygulanabiliyor.