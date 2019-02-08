Rusya: İsrail egemen Suriye'deki saldırılarına son vermeli

Rus basınına konuşan Verşinin, "İsrail'in saldırılarıyla ilgili olarak, egemen Suriye'nin topraklarına yönelik bu keyfi saldırıların sona ermesi ve yeniden düzenlenmemesi gerektiğini söyledik. Her saldırı, Suriye'deki istikrarsızlığı artırıyor. Hiç kimse, Suriye'de terörle mücadele hedefi dışında kalan eylemlerde bulunmamalı" ifadelerini kullandı.

Rusya ve İsrail arasındaki çatışmayı önleme mekanizmasından da söz eden Verşinin, "Bu mekanizma bir yılı aşkın bir süredir faaliyette. Mekanizmayı daha verimli hale getirmeye hazırız ve iki ülke orduları bu konuda görüşüyor. Uçağımızın (İl-20 askeri uçağı) başına gelen olayların benzerlerinden kaçınmak istiyoruz" dedi.

İsrail uçakları, 17 Eylül 2018 akşamı Suriye'deki bazı hedefleri vurmuştu. Suriye ordusunun karşılık vermesi sonrası İsrailli güçler tarafından kalkan olarak kullanılan Rusya'ya ait İl-20 uçağı, Suriye'nin S-200 savunma sistemiyle vurulmuştu.