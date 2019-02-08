Rus Dışişleri: Soçi’deki görüşmede İdlib’de olası operasyon konuşulacak

Gazetecilere konuşan Verşinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında 14 Şubat'ta yapılacak zirve ile ilgili soruları yanıtladı.

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR Verşinin: İdlib'deki militanların varlıklarını sonsuza dek sürdürmelerine müsaade edilemez

Verşinin liderlerin İdlib'de yapılabilecek olası bir operasyonla ilgili konuları konuşacağını ifade etti.

Verşinin "Karadaki durum Astana formatındaki tüm görüşmelerin gündemine giriyor. Özellikle tüm ayrıntılarıyla İdlib'deki durum ele alınıyor" dedi.

‘TAMPON BÖLGE İLE İLGİLİ HENÜZ BİR KARAR YOK'

Suriye'de Türkiye sınırında tampon bölge kurulması ihtimali ile ilgili konuşan Verşinin "Henüz bir karar alınmadı. Bu şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemseyen tüm ülkelerle görüşülüyor. Tüm taraflarla temasları destekliyoruz. Doğal olarak Türkler de İranlılar da temasları destekliyor. Her görüşmede bizim için ilke, toprak bütünlüğü. Egemen Suriye'nin bir kısmının ülkenin meşru hükümetinin kontrolü dışında kalabileceği yönünde hiçbir şeye rıza göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olası hiçbir bölgenin kalıcı çözüm olmamasını, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğü bakımından kabul edilebilir olması gerektiğini kaydeden Verşinin, üç ülkenin de bu prensipte anlaşmasının önemli olduğunu ifade etti.

‘MENBİÇ'TEKİ GÖREV NOKTALARI İSTİKRAR FAKTÖRÜ'

Verşinin, Menbiç'te Suriye ordusuna ait görev noktalarının kurulması ve Rus askeri polisinin devriye yapmasının tamamen meşru ve bölgede bir istikrar faktörü olduğunu söyledi.

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Şam ile Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak gördükleri Kürtler arasında diyalog kurulmasından yana olduğunu belirten Verşinin, "Zor bir diyalog söz konusu. Ancak Menbiç'teki son durum bunun iyi sonuçlar verebileceğini gösteriyor" dedi.

‘ANAYASA KOMİSYONUNDAKİ İSİMLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR'

Verşinin, gerektiği halde garantör ülkelerin Suriye anayasası komisyonunda yer alacak isimler arasında birkaç değişiklik yapabileceğini söyledi.

‘TAVSİYELER HAZIRLIYORUZ'

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Verşinin, komisyonun çalışma prosedürleri ve kuralları konusunda BM ile birlikte tavsiyeler hazırladıklarını, her tarafın kendi değerlendirmeleri olduğunu ve bu tavsiyelerin komisyonun faaliyetlerine başlamadan önce hazır olması gerektiğini kaydetti.

Verşinni "Anayasa komisyonu ile ilgili konular, sadece içinde kimlerin yer alacağından ibaret değil. Kimin yöneteceği, kimin çalışacağı, kararların nasıl alınacağı, nasıl uygulanacağının belirlenmesi gerek. Sorumluluğumuzun farkındayız. Suriyeliler için bir karar almaya çalışmıyoruz ancak onların da onaylayacağı tavsiyeler verebiliriz" dedi.