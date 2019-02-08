Rus Dışişleri: Soçi’deki görüşmede İdlib’de olası operasyon konuşulacak

Gazetecilere konuşan Verşinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında 14 Şubat'ta yapılacak zirve ile ilgili soruları yanıtladı.
Verşinin "Karadaki durum Astana formatındaki tüm görüşmelerin gündemine giriyor. Özellikle tüm ayrıntılarıyla İdlib'deki durum ele alınıyor" dedi.
‘TAMPON BÖLGE İLE İLGİLİ HENÜZ BİR KARAR YOK'
Suriye'de Türkiye sınırında tampon bölge kurulması ihtimali ile ilgili konuşan Verşinin "Henüz bir karar alınmadı. Bu şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemseyen tüm ülkelerle görüşülüyor. Tüm taraflarla temasları destekliyoruz. Doğal olarak Türkler de İranlılar da temasları destekliyor. Her görüşmede bizim için ilke, toprak bütünlüğü. Egemen Suriye'nin bir kısmının ülkenin meşru hükümetinin kontrolü dışında kalabileceği yönünde hiçbir şeye rıza göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.
‘MENBİÇ'TEKİ GÖREV NOKTALARI İSTİKRAR FAKTÖRÜ'
Verşinin, Menbiç'te Suriye ordusuna ait görev noktalarının kurulması ve Rus askeri polisinin devriye yapmasının tamamen meşru ve bölgede bir istikrar faktörü olduğunu söyledi.
‘ANAYASA KOMİSYONUNDAKİ İSİMLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR'
Verşinin, gerektiği halde garantör ülkelerin Suriye anayasası komisyonunda yer alacak isimler arasında birkaç değişiklik yapabileceğini söyledi.
‘TAVSİYELER HAZIRLIYORUZ'
Verşinni "Anayasa komisyonu ile ilgili konular, sadece içinde kimlerin yer alacağından ibaret değil. Kimin yöneteceği, kimin çalışacağı, kararların nasıl alınacağı, nasıl uygulanacağının belirlenmesi gerek. Sorumluluğumuzun farkındayız. Suriyeliler için bir karar almaya çalışmıyoruz ancak onların da onaylayacağı tavsiyeler verebiliriz" dedi.
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