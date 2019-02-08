Rus elçiden Fransa'ya Sputnik ve RT tepkisi: Hiçbir şey gerçekler kadar can yakmaz

Fransız makamlarının Rusya medyasına ve özellikle de Sputnik ve RT'ye yönelik saldırılarını Sputnik'e değerlendiren Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov, saldırıların gerekçesiyle ilgili olarak "Hiçbir şey gerçekler kadar can yakmaz" ifadesini kullandı.

Prestijli Fransız gazetesi Point, Macron'un yerel basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, Sarı Yelekler hareketi liderlerinden Eric Drouet'nin 'sosyal medya ürünü' olduğunu, eylemcilerin yurtdışından tavsiyeler aldığını, etkinliklerinin de 'sosyal medyada parayla oluşturulan hesaplar ve troller' tarafından desteklendiğini belirterek RT ve Sputnik'i örnek gösterdiğini yazmıştı.

Le Point'in yayınının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki Fransız Büyükelçiliği'ne diplomatik nota vererek açıklama istemişti.

'SÖYLEYECEK SÖZLERİ OLMAYINCA MUHALİFLERİN AĞZINI KAPAMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Rusya'nın Paris Büyükelçisi Meşkov şu ifadeleri kullandı: "Fransız makamları tarafından yapılan saldırıların (yeri gelmişken yerel medya organları tarafından aralıksız saldırılarda bulunulduğuna da dikkat çekmek isterim) Fransız kamuoyunu aydınlatmaya çalışan meslektaşlarınızı hedefliyor. Benim kanaatime göre bunun nedeni çok basit ve aşikâr. O eski deyişte söylendiği gibi: Hiçbir şey gerçekler kadar can yakmaz."

"Eğer yeterince mantıklı argüman ve iddiaları çürütecek malzeme bulamazlarsa muhaliflerinin ağzını kapatmaya çalışıyorlar" diye devam eden Rus elçi, medyanın durumunun yakın gelecekte tersine dönebileceğini düşündüğünü belirterek, yerel otoritelerin saldırılarının, sıradan Fransızlar arasından Sputnik ve RT'nin popülaritesinin artmasıyla açıklanamayacak bir boyuta ulaştığının da altını çizdi.

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Meşkov sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, Fransız ortaklarımızın dikkatini devamlı olarak gazetecilere karşı ayrımcılığın kabul edilemez olduğuna çekiyoruz. Ne yazık ki hep aynı cevabı alıyoruz: ‘Bizim gazetecilerle bir sorunumuz yok, ama propagandacılarla konuşmayız.' Argümanları bundan öteye gitmiyor."

SİMONYAN DA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Macron'un iddialarıyla ilgili görüşlerini açıklayan RT ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan da, Rus kuruluşların sosyal medya hesapları satın aldığı iddialarını şiddetle reddetmişti. Simonyan, Fransız protestocuların RT'yi sevdiğini ve gösterilerde yapılan canlı yayınlar sırasında sık sık alkışladıklarını belirtmişti.

Simonyan, sarı yelekler gösterilerinin görüntülerinin milyonlarca insan tarafından izlendiğini de vurgulamıştı.