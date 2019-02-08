Rusya'dan doları oyun dışı bırakacak adım: Altındaki KDV'nin kaldırılması tartışılıyor

Rusya Maliye Bakanlığı yetkilileri, Rusları, döviz yerine altına yatırım yapmaya teşvik için altın alımlarında uygulanan katma değer vergisini (KDV) tamamen kaldırmayı planladıklarını söyledi.

Rus İzvestiya gazetesine demeç veren Rusya maliye bakanlığı yetkilileri altını yabancı birimlerine göre daha tercih edilir bir yatırım aracı yapmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu plan kapsamında altın alışlarına getirilen katma değer vergisini (KDV) tamamen kaldırmayı düşündüklerini söyleyen yetkilere göre, bu adımın amacı, birikim yapan Rusları, ABD doları gibi yabancı para birimleri yerine altına yatırım yapmaya teşvik etmek.

Maliye Bakanlığı yetkilileri daha önce de, bu adımın, milyarlarca rublelik sermayenin ülkeye dönüşüne yardımcı olabileceğini kaydetmişti.

Rusya'daki külçe altın alıcılarının halihazırda yüzde 20 KDV ödemesi gerekiyor. Ancak külçelerin satışıyla birlikte vergi geri dönmüyor. Bunun sonucu olarak Rusya'da altına yatırım talebi yılda 3 tondan biraz daha az.

Uzmanlar ise, vergi düşecek olursa talebin hızla fırlayarak 50-100 tonu bulabileceğini söylüyor.

‘RUSYA'DA BİR ALTIN YATIRIM PAZARI ORTAYA ÇIKAR'

Sberbank Başkan Yardımcısı Andrey Şemetov da İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, külçe altın üzerindeki KDV'nin kaldırılmasıyla, Rusya'da bir altın yatırım pazarı ortaya çıkacağına inandığını söyledi. Şemetov, mali bir enstrüman olarak altının enflasyondan korunduğunu, jeopolitik riskler karşısında da geleneksel olarak ABD dolarıyla yapılan yatırımların yerini rahatlıkla alabileceğini belirtti.

© Sputnik / Ilya Pitalev Bloomberg: Rusya Merkez Bankası altın alımını artırdı

Sovkombank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksey Panferov'a göre de, altın külçelerde KDV'nin kaldırılması, Rusya ekonomisinin dolara bağımlı olmaktan çıkarılması sürecine destek olabilir. Panferov, mevduat sigortası sistemine altın hesaplarının da katılmasıyla birlikte bu yönde önemli bir adım atılabileceğini ekledi.

Dünya Altın Konseyi'ne (WGC) göre, 2018 itibariyle Rusya'nın altın talebi 2.8 ton. Oysa bu miktar Çin'de 304.2, Hindistan'da 162, Almanya'da da 96 tonu buluyor.

Rusya'nın talebi, 2014 ile karşılaştırıldığında üç kat azalmış görünüyor.

Çin ve Kazakistan'da altın üzerindeki KDV'nin kaldırılmasıyla birlikte altın talebinde önemli artışlar gözlemlenmişti.