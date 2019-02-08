Putin 9 generali görevden aldı. Konuyla ilgili yayımlanan raporda generallerin daha çok İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi çalışanları olduğu kaydedildi.

Raporda yer alan listedeki isimler şöyle:

— Sibirya Bölgesel Acil Durum Merkezi Şefi Tümgeneral Sergey Didenko.

— Soruşturma Komitesi Başkan yardımcısı Tuğgeneral İrina Zebert.

— Krasnoyarsk Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı Vekili Tuğgeneral Aleksander Kuznetsov.

— Kirov Bölgesi Federal Cezaevi Dairesi Başkanı Tuğgeneral Vladimir Nikiteyev.

— Tataristan Özerk Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Rafail Gilmanov.

— Tataristan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesinin Araştırma Dairesi Başkanı Tümgeneral Pavel Nikolaev.

— Acil Durumlar Bakanlığı Güney Bölge Merkezi Başkanı Korgeneral İgor Oder.

— Acil Durumlar Bakanlığı Kuzey-Batı Bölgesel Merkezi Başkanı Korgeneral Igor Panin

— İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Sergey Solopov.