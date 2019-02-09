Rus Büyükelçi: Rusya'nın Kuzey Kore'ye nükleer santral inşa etmeyi teklif ettiği iddiaları yalan

Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Moskova'nın, Pyongyang'a nükleer programını durdurdurması karşılığında Kuzey Kore'de bir nükleer santral inşa etmeyi teklif ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Matsegora, Washington Post'ta yer alan ve Moskova'nın, Pyeongyang'a nükleer programını durdurması karşılığında Kuzey Kore'de nükleer santral inşa etme teklifinde bulunduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Matsegora, "Doğru olan Pyongyang'ın kendini güvende hissetmemesi ve güvenilir bir savunma kurarak kendini askeri bir müdahaleden ve ABD'nin ülkenin içişlerine müdahalesinden korumak istemesi" dedi.

Kuzey Kore Büyükelçisi ayrıca, Kuzeydoğu Asya'da Rusya olmadan barış ve güvenlik mekanizmalarının desteklenmesinin mümkün olmadığını da kaydetti.

Matsegora "Kuzey Kore'den Rusya'ya radyoaktif materyallerin getirilmesi konusuna gelince, bizim böyle bir şeye onay vereceğimiz bir durumu pek hayal edemiyorum" diye konuştu.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Rusya, Çin ve Kuzey Kore Moskova'da üçlü görüşmeler yapacak

Büyükelçi ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'yı ziyaret etmesi konusunun iki ülke arasındaki bir numaralı gündem maddesi olduğunu belirterek "Bir tarih, mekan ve ziyaret programı belirlenmedi, bu konunun en yakın zamanda çözülmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.