Rus Büyükelçi: Rusya'nın Kuzey Kore'ye nükleer santral inşa etmeyi teklif ettiği iddiaları yalan

Matsegora, "Doğru olan Pyongyang'ın kendini güvende hissetmemesi ve güvenilir bir savunma kurarak kendini askeri bir müdahaleden ve ABD'nin ülkenin içişlerine müdahalesinden korumak istemesi" dedi.
Kuzey Kore Büyükelçisi ayrıca, Kuzeydoğu Asya'da Rusya olmadan barış ve güvenlik mekanizmalarının desteklenmesinin mümkün olmadığını da kaydetti.
Matsegora "Kuzey Kore'den Rusya'ya radyoaktif materyallerin getirilmesi konusuna gelince, bizim böyle bir şeye onay vereceğimiz bir durumu pek hayal edemiyorum" diye konuştu.
Büyükelçi ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'yı ziyaret etmesi konusunun iki ülke arasındaki bir numaralı gündem maddesi olduğunu belirterek "Bir tarih, mekan ve ziyaret programı belirlenmedi, bu konunun en yakın zamanda çözülmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.
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