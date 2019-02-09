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12:30 09 Şubat 2019
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    Nükleer santral

    Rus Büyükelçi: Rusya'nın Kuzey Kore'ye nükleer santral inşa etmeyi teklif ettiği iddiaları yalan

    © Sputnik / Konstantin Chalabov
    Rusya
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    Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Moskova'nın, Pyongyang'a nükleer programını durdurdurması karşılığında Kuzey Kore'de bir nükleer santral inşa etmeyi teklif ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
    © Sputnik / Vitaliy Belousov
    ABD basını ‘Rusya Kuzey Kore'ye gizli nükleer teklif götürdü' dedi, Moskova yanıt verdi
    Sputnik'e konuşan Matsegora, Washington Post'ta yer alan ve Moskova'nın, Pyeongyang'a nükleer programını durdurması karşılığında Kuzey Kore'de nükleer santral inşa etme teklifinde bulunduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.

    Matsegora, "Doğru olan Pyongyang'ın kendini güvende hissetmemesi ve güvenilir bir savunma kurarak kendini askeri bir müdahaleden ve ABD'nin ülkenin içişlerine müdahalesinden korumak istemesi" dedi.

    Kuzey Kore Büyükelçisi ayrıca, Kuzeydoğu Asya'da Rusya olmadan barış ve güvenlik mekanizmalarının desteklenmesinin mümkün olmadığını da kaydetti.

    Matsegora "Kuzey Kore'den Rusya'ya radyoaktif materyallerin getirilmesi konusuna gelince, bizim böyle bir şeye onay vereceğimiz bir durumu pek hayal edemiyorum" diye konuştu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
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    ‘KİM'İN ZİYARETİ BİR NUMARALI GÜNDEM MADDESİ'

    Büyükelçi ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'yı ziyaret etmesi konusunun iki ülke arasındaki bir numaralı gündem maddesi olduğunu belirterek "Bir tarih, mekan ve ziyaret programı belirlenmedi, bu konunun en yakın zamanda çözülmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    nükleer santral, Aleksandr Matsegora, Kuzey Kore, Rusya
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